Földrengés volt Bosznia-Hercegovinában szombaton 21.43 órakor, amelyet Magyarországon is lehetett érezni: a legtöbb bejelentés Pécsről érkezett – közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel. A becslések szerinti 5,2 magnitúdójú, Zenica várostól mintegy 10 kilométerre jelzett földrengés mélysége nagyon sekély volt.

A becslések szerinti 5,2 magnitúdójú volt a boszniai földrengés

Fotó: Adwo

Arról, hogy Pécsett is lehetett érezni a földrengést, sőt két hullámban is, onnan lehet tudni, hogy sokan beszámoltak erről a saját Facebook-oldalukon – remegő házfalakról és mozgó csillárokról írtak. A MeteoMecsek szerint a továbbiakban is előfordulhatnak rengések, amelyek akár erősebbek is lehetnek, mint a szombat esti volt.