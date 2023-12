Bár 11 órára ígérték, végül csak valamivel fél 12 előtt vette újra kezdetét a főváros idei utolsó közgyűlése. A tanácskozás már eddig is botrányosra sikeredett: a 9 órai kezdés után nem sokkal Karácsony Gergely és politikai közössége kivonult, mert szolidaritási akciót szervezett V. Naszályi Márta I. kerületi polgármester mellett, aki ellen éppen fegyelmi eljárás zajlik a kerületben.

Folytatódik a botrány a fővárosi városházán: Karácsonyék visszajöttek, de a Fidesznek elege lett (Fotó: Illyés Tibor / MTI)

Az ülést ezért berekesztették, majd most folytatnák, de a felfordulás maradt. A Fidesz-KDNP frakciója ugyanis megelégelte a főpolgármesteri akciót és a továbbiakban nem kíván részt venni a közgyűlésen. Így aztán az a rendkívül szokatlan helyzet állt elő, hogy miután a tanácskozás határozatképes, Budapest 2024-es költségvetést vita nélkül fogadják majd el, hiszen ez a kiemelt napirendje a szerdai közgyűlésnek.

Ilyen emberemlékezet óta nem történt,

mégiscsak a főváros jövő évi finanszírozásáról van szó. Azonban a botrányos körülmények egyelőre nem tántorították el a városvezetést attól, hogy újragondolja a napirendet, illetve hogy egy későbbi időpontra hívja össze a közgyűlést.

Olyannyira nem, hogy a városvezetés két perc alatt lezavarta az év legfontosabb napirendi pontját és Budapest 150. költségvetését méltatlan körülmények között, de 17 igen szavazat mellett elfogadták. A majd' kétmilliós fővárosnak tehát van büdzséje jövőre, más kérdés, hogy a lakosság semmit nem tudhatott meg annak nehézségeiről, kifogásolható elemeiről. Ez már csak azért is szomorú, a főváros is önkormányzati választások elé néz, a szavazatokról való döntésben pedig ugyancsak meghatározó lenne, hogy milyen gazdasági helyzetet teremtett a városháza. Mindez azonban most nem derült ki.