Így kerülné meg Brüsszel a magyar vétót Ukrajna finanszírozása céljából

Az egy olyan finanszírozási terven dolgozik, amely lehetővé tenné, hogy a közösség a magyar vétó ellenére is pénzt tudjon küldeni Ukrajna számára.

Az eredeti, 4 év alatt 50 milliárd euróról szóló, az uniós költségvetésből érkező források helyett Brüsszel most egy 20 milliárd eurós hitelfelvételben gondolkodik, melyet az ügyletben részt vevő országok garantálnának. Mindehhez nincs szükség minden ország támogatására, és a csomagról akár a következő, február elsején esedékes uniós csúcson is döntés születhet.

Fotó: NurPhoto via AFP

Azonban ez a megoldás nem alkalmas arra, hogy az EU vissza nem térítendő támogatásokat adjon Kijevnek, ebben a megoldásban csupán az olcsó jelenthetné a finanszírozást.

A döntéshez egyes tagállamok – például Németország vagy Hollandia – esetében parlamenti jóváhagyásra is szükség van, azonban tisztviselők szerint így is lehetséges a döntés márciusig – írja a Financial Times.

Ha a döntést sikerül a február 1-jei csúcson meghozni, az biztosíthatja a Nemzetközi Valutaalapot (IMF) Ukrajna fizetőképességéről, felszabadítva a szervezet részéről a következő, 900 millió dolláros finanszírozást, és így elkerülhetővé válhat, hogy Kijev pénznyomtatásból fedezze kiadásait, ami az felgyorsulásának veszélyével fenyeget.

Egy másik tartalékban lévő terv szerint pedig a közösség lehetővé tenné, hogy Ukrajna továbbgörgesse az idei, mintegy 18 milliárd euró értékű, az uniótól kapott olcsó hiteleit. Ehhez a megoldáshoz szintén nem szükséges egyhangú döntés, hanem elegendő minősített többség is.

Azonban tisztviselők továbbra is szeretnék az eredeti, júniusban kitalált tervek szerint folytatni Kijev finanszírozását, ugyanis az hosszabb távú megoldást jelent, és a csomagban szerepel 4 milliárd euró más célokra is, például hadiipari fejlesztésekre vagy a migráció kezelésére.

A módszertől függetlenül az EU ígéretet tett Kijevnek, hogy legkésőbb márciusra megoldást talál a támadás alatt álló ország finanszírozására, legalábbis azok szerint, akik értesültek a G7 pénzügyminisztereinek múlt heti konferenciahívásának részleteiről.