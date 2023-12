Irán állhat a húszik támadásai mögött

Az Egyesült Államok szerint Irán alapvetően érintett a kereskedelmi hajózás elleni húszi támadások kitervelésében és figyelmeztette Teheránt a lehetséges válaszlépésekre is.

A Fehér Ház titkosítás alól feloldott hírszerzési jelentésekre hivatkozva állítja, hogy a húszik támadásaihoz iráni monitoring rendszerek biztosítják az információkat. Az amerikai nemzetbiztonsági tanács szóvivője, Adrienne Watson pénteken kifejtette, hogy Irán mélyen érintett a támadások kitervelésében a Vörös-tengeren haladó kereskedelmi hajók ellen és a húszik csak az iráni taktikai hírszerzés segítségével képesek végrehajtani a támadásokat.

Kereskedelmi hajók a Földközi-tengeren

Fotó: NurPhoto via AFP

A Biden-adminisztráció mindemellett további lépéseket mérlegel a világkereskedelmet megbénító húszi támadásokra válaszul, melyek azzal fenyegetnek, hogy kiszélesítik Izrael és a Hamász háborúját más közel-keleti országokra is és akár az Egyesült Államokat is berántják a harcokba. Amerikai tisztviselők azt sem zárják ki, hogy csapást mérnek az akciókért felelős húszikra, ám John Kirby nemzetbiztonsági szóvivő szerint az Egyesült Államok nem fogja előre jelezni a csapásokat – írja a Financial Times.

Az Egyesült Államok két repülőgéphordozó vezette csapásmérő csoportot vezényelt a térségbe október 7-e óta és növelte a régióban állomásozó csapatai számát is. Watson arról is beszélt pénteken, hogy intenzív megbeszéléseket folytatnak partnereikkel és szövetségeseikkel a lehetséges válaszokról.

A húszik ugyanakkor a héten azt jelezték, hogy

a támadások mindaddig folytatódnak, amíg Izrael folytatja a háborút a Hamász ellen.

A jemeni lázadók legalább 15 óceánjárót támadtak meg november 18-a óta, válaszcsapásul Izrael gázai hadjáratára. Mindennek hatására hajók sokasága döntött úgy, hogy elkerüli a Vörös-tengert útja során, ami mintegy 5000 kilométeres kerülőt jelent.

A Pentagon a héten közölte, hogy nemzetközi erőt hoz létre a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonal védelme érdekében. Az amerikaiak szerint a húszikat Irán támogatja és a lázadók taktikáján is Teherán keze nyoma érezhető. A jemeni fegyveresek iráni KAS-04-es drónokat is használnak támadásaikhoz, de Washington szerint a csoport iráni középtávolságú ballisztikus rakétákkal Izrael ellen is indít támadásokat.