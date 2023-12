Izrael kitart kimenekítési terve mellett a civil áldozatok növekvő száma ellenére is

Sok negatív kritika éri Izraelt a Gázai övezetben folytatott tevékenysége miatt, szövetségesei pedig egyre nagyobb nyomást helyeznek a hadsereg vállára, hogy csökkentsék a civil áldozatok számát. Az izraeli erők (IDF) erre válaszul Gáza déli része felé haladva most más taktikát alkalmaznak a civil lakosság evakuálására, mint ahogy az északi területeken tették, ahol a légicsapásokban és a szárazföldi offenzívákban civilek ezreit ölték meg.

Az IDF állítása szerint mobiltelefonok és egyéb helyadatok szerint mérik fel a területek lakosságát, és ezek szerint számolják ki a kiürítési útvonalakat – írja a Financial Times.

Az útvonalak közül azonban már többet bombatalálat ért, mint például Rafah déli részét, és több menekült is azt nyilatkozta, hogy nincs mindig egyértelműen kijelölt biztonságos zóna, ahova mehetnének.

Jelenleg Hán Júniszból menekítik ki a lakosságot, de a déli útvonal, amerre Rafah is található, már nehezen használható.

Bob Kitchen, a Nemzetközi Mentőbizottság vészhelyzetekért felelős alelnöke azt állítja, hogy „az izraeli erők további áthelyezési parancsai félelmet és zavart keltenek, mivel nincs hová biztonságosan menni, mivel az otthonok többsége teljesen vagy részben megsemmisült”. Richard Ponzio, az Egyesült Államok külügyminisztériumának volt tanácsadója az új intézkedéseket „sajnálatosan elégtelennek” tartja, mivel súlyos hatást gyakorolnak a civilekre.

Richard Hecht, az IDF szóvivője azt mondta, hogy „valószínűleg egy kicsit másképp fogunk működni (Gáza déli részén). Időre van szükségünk, hogy legyőzzük a Hamászt, és ha nem teszünk róla, hogy ezeket az erőfeszítéseket a humanitárius szférában, a civilek halálozásának minimalizálásában tegyük meg, elveszíthetjük legitimitásunkat”.

A legtöbb megkérdezett menekült egyetértett abban, hogy az IDF figyelmeztetései gyakran kevés időt hagynak a reagálásra, mivel túl későn kapják meg őket.

Egy magas rangú IDF-tiszt beismerte, hogy követnek el hibákat, majd hozzáette, hogy „ez mind a háborúval járó kihívás része”.

Az izraeli erők folyamatosan tárják fel a Hamász által használt alagútrendszereket, amelyeket most tengervízzel árasztanának el, hogy kifüstöljék az ott rejtőzködő terroristákat. Bár az elképzelés valóban hatékony lenne az alagutakban rejtőző terroristákkal szemben, valószínűleg Gáza édesvízellátását is tönkretenné. Emellett a helyi infrastruktúrát is károsítaná az ürgeöntés.