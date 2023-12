A gyerekek az idei karácsonykor leginkább kisállatra, mobiltelefonra és közös családi ünnepre vágynak – derül ki az Etele Plaza adventi rajzversenye keretében megkérdezett óvodások és általános iskolások válaszaiból. A „Neked mitől lesz varászlatos a karácsony?” pályázatra több mint 1600-an küldték el rajzaikat, amire több mint ötszázan ráírták, hogy mi lenne számukra a legjobb ajándék.

A reprezentatívnak nem kimondottan nevezhető minta szerint

a válaszadók átlagosan öt ajándékot kapnak karácsonyra, de 36 százalékuk ennél is több meglepetést találhat a fa alatt.

Fotó: Shutterstock

A legnépszerűbb ajándékok az elektronikai eszközök 20 százalékkal, ez alatt főként a mobiltelefon, a videójáték és a fülhallgató értendő. A gyerekek tizede ugyanakkor elsősorban kisállatot, főként kutyát vagy macskát szeretne, de sokan vágynak lóra, sünire vagy csincsillára. Legót 8 százalék szeretne kapni, ahogy 8 százalék azok aránya, akik csak annyit kívánnak, hogy idén együtt ünnepeljen a család.

„Az idei pályázattal is az volt a célunk, hogy előhozzuk a gyerekek művészi vénáját és kreativitását azzal, hogy rajzolják le, számukra mitől lesz varázslatos a karácsony. Emellett 100 ezer forintot is felajánlottunk annak az oktatási intézménynek, ahonnan a legtöbb alkotás érkezik. Ezúttal a Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola volt a legszorgalmasabb mind közül. A zsűri ugyancsak kiválasztott tíz nyertes képet, valamint egy különdíjast is, amiért a győztes gyerekek ajándékcsomagot kaptak” – mondta Deutsch Krisztina, az Etele Plaza igazgatósági tagja, bérbeadási és marketing igazgatója.

A rajzpályázatra küldött válaszokból az is kiderült, hogy a mézeskalács (27 százalék) a legkedveltebb karácsonyi étel, amit a halászlé (9 százalék) és a bejgli (8 százalék) követ, de a töltött káposzta és a rántott hús is bejutott a top 5-be.