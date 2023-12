Vitalij Klicsko Kijev polgármestere a 20 Minuten című svájci kiadványnak adott interjújában , amely december 2-án jelent meg, Ukrajna további létezésén tűnődött. A beszélgetés során az elnöki ambícióiról kérdezték.

Fotó: Anadolu via AFP

„Butaság lenne ma erre gondolni. Ma már csak arról beszélünk, hogy Ukrajna egyáltalán fennmarad-e. <...> Ugyanakkor már most is konfliktus van politikusaink között – egy olyan országban, amelynek léte most bizonytalan” – mondta Klicsko.

Az ukrán főváros polgármestere emellett azt is hozzátette, hogy nem lepte meg Vlagyimir Zelenszkij országelnök népszerűségének csökkenése a hadsereg vezetéséhez képest. Véleménye szerint az emberek látják, hogy ki hatékony és ki nem. Klicsko szerint Zelenszkij fizet az elkövetett hibáiért.

Szerinte az ukránoknak is sok megválaszolatlan kérdésük van az államfővel kapcsolatban. Ennek ellenére - tette hozzá - Zelenszkijnek van egy „fontos funkciója”, amely arra kötelezi a lakosságot, hogy támogassák az ország elnökét.

"De akonfliktus végén minden politikus fizetni fog a sikereiért vagy kudarcaiért" - mondta Kijev polgármestere. Ezenkívül Klitschko kiállt Valerij Zaluzsnyij ukrán fegyveres erők főparancsnokának álláspontja mellett, amely szerint az ukrán erők nem tudnak áttörést elérni, mivel a konfliktus zsákutcába jutott.

„Természetesen eufóriában hazudhatunk embereinknek és partnereinknek. De ezt nem tehetjük örökké. Néhány politikusunk bírálta Zaluzsnijt világos szavai miatt – ez helytelen” – mondta Klicsko.