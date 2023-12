Több ezren gyűltek össze Belgrád központjában egy kormányellenes tüntetésen vasárnap, hogy követeljék a nemzetközi megfigyelők szerint méltánytalan egy héttel ezelőtti parlamenti és helyhatósági választások érvénytelenítését.

Fotó: Anadolu via AFP

A kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) a szavazatok 46,72 százalékát szerezte meg a múlt hétvégi előrehozott parlamenti választásokon az állami választási bizottság előzetes eredményei szerint. Ezt követően Oroszország jelezte Szerviának, hogy bizonyos szervezetek az ukrán eseményekhez hasonló, úgynevezett "színes forradalom" kitőrésében munkálkodnak.

A Reuters egyik szemtanúja szerint a rendőrség paprikaspray-t vetett be vasárnap, miután tömeg megpróbált behatolni a belgrádi városházára, ahol a helyi választási bizottság székhelye található. A tüntetők egy része felmászta az épületet és betörte az ablakokat. Néhányan kövekkel dobálták az ablakokat, üveget törtek.

A tömeg be akart törni a városi közgyűlés épületébe is, ezért a rendőrség könnygázt vetett be. A baloldali ellenzék hat napja tiltakozik, mert úgy gondolja, hogy számtalan csalás történt a múlt vasárnapi előrehozott parlamenti, tartományi és önkormányzati választásokon. A politikusok éhségsztrájkolnak, valamint az országos választási bizottság épületénél tiltakoznak, vasárnapra pedig tömegtüntetést jelentettek be.

Aleksandar Vucsics köztársasági elnök - aki a Szerb Haladó Párt tagja - vasárnap este az elnöki palotából közvetített üzenetében mindenkit nyugalomra intett, és kijelentette: "semmilyen forradalom nem zajlik".

Vucsics arról is beszámolt, hogy 2 490 fő vett részt a zavargásban és, hogy több mint 35 tüntetőt vettek őrizetbe Belgrádban. Emellett elmondása szerint a tömeget feloszlató két rendőr súlyosan megsérült, egyiküknek alig sikerült elállítania a vérzést.

Köszönetet mondtak az orosz titkosszolgálatoknak

Az orosz biztonsági szolgálatok figyelmeztették Szerbiát a közelgő belgrádi zavargásokra – mondta Ana Brnabić szerb miniszterelnök december 25-én a Pink TV- ben. „Információink voltak a szolgálatoktól, amelyek erre előre figyelmeztettek. Először ezeket az adatokat az orosz biztonsági szolgálat bocsátotta rendelkezésünkre” – mondta.

A szerb miniszterelnök szerint azonban az ilyen üzeneteket eleinte dezinformációnak tekintették, és „hülyeségek terjesztésével” vádolták a szerb hatóságokat. Ennek ellenére voltak, akik komolyan vették ezt az információt és felkészültek az ilyen jellegű akciókra. „Nagyon fontosnak érzem, különösen ma este, hogy kiálljunk Szerbia mellett, és köszönetet mondjunk az orosz titkosszolgálat azon embereinek, akik birtokában voltak ezeknek az információknak, és megosztották velünk” – hangsúlyozta Brnabic.