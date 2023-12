Lehallgatókészüléket találtak az ukrán hadsereg főparancsnokának irodájában

Lehallgatókészüléket találtak az ukrán hadsereg főparancsnokának új irodájában – közölte az ukrán biztonsági szolgálat. Már keresik, hogy ki próbálhatott kémkedni Valerij Zaluzsnyij után.

Fotó: AFP

Az eszközt nem Zaluzsnyij jelenlegi irodájában találták meg, hanem egy olyan helyiségben, amit a főparancsnok a jövőben tervezett használni

– írta a France 24. Felmerült annak a lehetősége is, hogy a poloskát nem orosz ügynökök helyezhették el az irodában. A főparancsnok és az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij között megromlott a kapcsolat, mivel a két vezető eltérő véleményen van a háborúval kapcsolatban. Zaluzsnyij többször is hangoztatta, hogy Ukrajna nem áll olyan jól a háborúban, mint ahogyan azt Zelenszkij próbálja elhitetni a világgal, illetve azt is közölte, hogy a legjobb esetben is patthelyzet alakult ki a csatatéren.

A „vastábornokként” is emlegetett Zaluzsnyij rendkívül népszerű lett Ukrajnában a háború alatt. Voltak, akik egy felemelkedő politikai erőként tekintettek rá, aki akár Zelenszkij elnöki székét is megszerezheti.

A két vezető közötti ellentét miatt merült fel a belső kémkedés gyanúja is a nemrég megtalált poloska miatt. Az ukrán biztonsági szolgálat közölte, hogy a lehallgatókészülék nem volt működőképes állapotban, amikor megtalálták. A

poloskában nem volt belső tárhely, amin adatokat tárolhatott volna, illetve arra sem alkalmas, hogy hangfelvételeket továbbítson.

Ez alapján arra következtetnek, hogy semmilyen titok nem szivároghatott ki az fegyveres erők főhadiszállásáról.

Az ukrán biztonsági szolgálat közölte, hogy minden megtesznek annak érdekében, hogy megtalálják, ki helyezte el a poloskát. Az eset minden körülményét megvizsgálják. A készülék miatt büntetőeljárás is indult az ukrán büntetőtörvénykönyv „információszerzésre szolgáló speciális technikai eszköz jogellenes megszerzéséről, eladásáról vagy használatáról” szóló törvényi tényállása alapján.