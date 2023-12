Másfél év után lemondott a Momentum elnöki posztjáról Gelencsér Ferenc. Helyét a párt korábbi vezetője, Donáth Anna veszi át.

Fotó: AFP / MTI

Gelencsér a Facebook-oldalán jelentette be a lemondását, amit azzal indokolt, hogy a posztot egyébként is csak ideiglenesen vállalta el. Másfél évvel ezelőtt, Donáth Annának gyereke született, így nem tudta volna vezetni a pártot egy egyébként is nehéz időszakban. Gelencsér Ferenc közölte, hogy ekkor az volt a feladata, hogy egyben tartsa a pártot, ameddig Donáth készen nem áll újra a vezetésre.

Ma eljutottunk erre a pontra: Donáth Anna készen áll. Ezért a mai napon arra kértem Donáth Annát, hogy egy hivatalos tisztújítási folyamatot követően, a párt küldöttgyűlésének támogatásával vegye át a Momentum vezetését, és álljon fel egy új elnökség

– írta a Facebook-posztban Gelencsér.

A visszatérésről Donáth Anna is posztolt a Facebookon. A régi-új pártelnök azt írta, hogy úgy érzi eljött az idő a visszatérésre, mint írta, szólítja a kötelesség. A bejegyzéséből az is kiderült, hogy nem egymaga tér vissza a párt élére.