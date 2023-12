Levélben üdvözölte a hazai zsidóságot hanuka alkalmából Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte a magyarországi zsidóságot hanuka ünnepe alkalmából – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke csütörtökön.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Az év legsötétebb napjain meggyújtott hanuka-gyertyák arra emlékeztetnek, hogy a leghosszabb éj sem tarthat örökké, és még a legnehezebb időszakoknak is vége szakad egyszer – olvasható a kormányfő levelében, mely szerint most, amikor Európa-szerte erősödik az antiszemitizmus, melynek következtében ártatlan embereket érnek támadások pusztán származásuk és hitük miatt ez az üzenet különösen fontos. Orbán hozzátette, hogy jó érzéssel tölti el, hogy Magyarország ezekben a nehéz időkben is a béke szigetét jelenti a világban, ahol minden zsidó honfitársunk biztonságban élhet és ünnepelhet.

Engedjék meg, hogy Magyarország miniszterelnökeként tisztelettel köszöntsem Önöket a fény ünnepén, és azt kívánjam, hanuka csodája hozza el a várva várt békét is mindannyiunknak!

– zárul Orbán Viktor ünnepi levele, melyet idén is a hazai zsidó szervezetek vezetőinek kézbesítettek.