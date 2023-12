Lőszerbeszerzésen sikkasztott az ukrán hadügyér

Az ukrán rendőrség letartóztatta a védelmi tárca egy vezető tisztviselőjét, akit azzal gyanúsítanak, hogy a tüzérségi lőszereket beszerzése során sikkasztott el közel 1,5 milliárd hrvnyát (13,8 milliárd forintot).

Mióta a tárca élén leváltották a minisztert, az ukrán hatóságok kettőzött erővel küzdenek azért, hogy felszámolják a korrupciót a minisztériumban, aminek legújabb eleme a pénteken közzétett letartóztatás. A tisztviselő nevét nem hozták nyilvánosságra.

Ukrajnának minden lőszerre szüksége van, nem engedheti meg a korrupciót

Fotó: Diego Herrera Carcedo / ANADOLU / Anadolu via AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem csupán a nyugati szövetségesek bizalmának elnyerése céljából tűzte ki a korrupció felszámolását az országban, hanem azért is, hogy a hadban álló állam minél hatékonyabban tudja felhasználni limitált erőforrásait. A tüzérségi lőszerek hiánya pedig egyre akutabbá válik, ami miatt egyes műveleteket is el kellett az ukrán hadseregnek halasztania – idézi fel a The New York Times.

A mostani vádak szerint a minisztériumi vezető tavaly decemberben írt alá szerződést lőszergyártóval, ám a szerződést később felmondták, miután a minisztérium égisze alá tartozó beszerzési ügynökség új szerződést kötött 30 százalékkal olcsóbban, kihagyva a megállapodásból egy külföldi közvetítőt. Az új szerződés a szállítási időt is jelentősen lerövidítette ezzel.

A vádak szerint azonban

a tisztviselő mégis meghosszabbította a szerződést és átutalt mintegy másfél milliárd hrivnyát a külföldi közvetítő számlájára.

Amennyiben bűnössége bebizonyosodik, úgy akár 15 év börtönbüntetést is kaphat.

Ez már nem az első korrupciós botrány a háború kitörése óta, így tavaly két hadügyminisztériumi tisztviselőt is letartóztattak, amiért túlárazott szerződéseket kötöttek a tárca nevében. Az ügy miatt Zelenszkij végül kénytelen volt meneszteni Olekszij Reznyikov hadügyminisztert is, noha a tárcavezető semélyesen nem volt érintett az ügyben. Az ukrán államfő augusztusban a toborzóirodák vezetőit is menesztette, miután olyan hírek kaptak szárnyra, hogy azok pénzt fogadnak el azoktól, akik elkerülnék a mozgósítást.

Noha a botrányok ellenére Ukrajna továbbra is kap támogatást nyugatról, az esetek érvként szolgálnak azok számára, akik ellenzik az ukrán háborús erőfeszítések finanszírozását. Az új védelmi miniszter, Rusztem Umerov zéró toleranciát hirdetett kinevezésekor a korrupcióval szemben.