A Magyar Honvédség (MH) nehézdandárja a következő napokban Leopard 2 A7-es tankokkal bővül, melyekből az első szerdán már meg is érkezett Magyarországra – közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) szerdán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter elmondta, hogy az új harckocsival a Magyar Honvédség belép a 21. századba, így ez újabb mérföldkő a Honvédelmi és haderőfejlesztési programban.

Fotó: Eric Piermont / AFP

A tárcavezető szerint a következő napokban várhatóan megérkezik az első öt példány az új harckocsikból, amelyek a Magyar Honvédség számára készültek. Az MH az új Leopard 2 A7-ből 44 darabot rendelt, amelyek a Magyar Honvédség tatai Klapka György Egyes Számú Páncélosdandárjához kerülnek majd.

Érkeznek majd az országba a Leopardok mellett Leguan hídvetők, műszaki mentő harcjárművek is, míg a teljes flottát 2025-re kapja meg a Magyar Honvédség.

A Leopard 2 A7-ek kategóriájukban nagy sebességgel és jó manőverező képességgel rendelkeznek, és rendkívül megbízhatók.

„A szovjet eszközökről, a modernebb technikára történő áttérést az a német KNDS vállalattal való együttműködési megállapodás is segíti, melynek keretében közösen dolgozunk a gyár vezetésével a kiegészítő szolgáltatásokon, szimuláción, karbantartáson” – mondta Szalay-Bobrovniczky, hozzátéve: az együttműködés garantálja azt, hogy a Magyar Honvédség nemcsak új eszközöket kap, hanem egy kiváló minőségű flottát is, amelyet fontos szolgáltatásokkal is támogat a német cég.

A Leopard harckocsik hivatalos átadására december 14-én Tatán kerül majd sor.