A Glock vállalat közleményben tudatta, hogy 94 éves korában meghalt névadójuk, Gaston Glock, aki feltalálta a róla elnevezett kézifegyvert. A vállalat a továbbiakban is az osztrák mérnök iránymutatása szerint folytatja a munkát, az alapító már életében kijelölte a kézifegyveripar egyik globális vezetőjévé vált cég által követendő stratégiát.

Meghalt Gaston Glock (jobbról), aki feltalálta a Glock kézifegyvert.

Fotó: Gert Eggenberger / AFP

Az 1929-ben született Glock Bécsben műszaki mérnökként végzett, majd vállalatot alapított. A cég az 1980-as években fordult a katonai termékek felé, és vált az osztrák hadesereg beszállítójává. Glock ekkor tervezte meg a nevével fémjelzett, könnyű, 18 lövés leadására képes, gyorsan újratölthető, 9 milliméteres félautomata pisztolyt.

A Gaston Glock által fejlesztett lőfegyver igen közkedveltté vált világszerte: fegyveres erők, biztonsági szolgálatok és bűnbandák mellett magánszemélyek is szívesen használják. Ilyen pisztolyt találtak Szaddám Husszein volt iraki diktátornál is 2003-ban, és ennek egy újabb modelljét a magyar terrorelhárítóknál is rendszeresítették.

A Glock. Fotó: Rafael Ferreira de Abreu

A kézifegyver népszerűségét Hollywood tovább növelte, többek közt a Mátrix Újratöltve című epizódjával vagy a Terminátor 3. részével, ahol szerepet kapott. A fegyver megjelent a popiparban is, ahol Snoop Dogg rapper foglalta rímbe.

A Forbes becslése szerint a feltaláló-üzletember vagyona 1,1 milliárd dollár volt két évvel ezelőtt. Glockot felesége, egy lánya és két fia gyászolja – írja a BBC.