Joe Biden amerikai elnök pénteken kegyelmet hirdetett az Egyesült Államok mindazon polgárai és az országban legális tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek számára, akik marihuánát birtokoltak, erre tettek kísérletet vagy fogyasztottak. Az elnöki kegyelem ugyanakkor csak a szövetségi, illetve a fővárosi Washington DC-ben elkövetett ügyekre vonatkozik.

A kegyelem nem vonatkozik azokra, akik nem legálisan tartózkodtak az országban és nem vonatkozik azokra sem, akik kereskedelmi céllal birtokoltak füvet, ahogy azok sem örülhetnek, akiket azért ítéltek el, mert például betépve vezettek autót. A kegyelemben azok sem részesülnek, akik más szerek birtoklása miatt kerültek bajba.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Mivel az Egyesült Államokban ritkaság, hogy szövetségi szinten egyszerű birtoklás miatt emeljenek vádat – ez általában állami vagy még inkább helyi törvények alapján szokott bekövetkezni – a gyakorlatban ez nem feltétlenül jelenti sokak számára a szabadságot, a legtöbb érintett Washington DC lakosa lehet. Ugyanakkor a kegyelem sokak esetében járhat azzal, hogy visszakapja szavazati jogát vagy más, büntetett előélettel járó hátrányoktól mentesül. A döntés mindenesetre így is több ezer embert érinthet, ám

az egyelőre nem világos, hogy a lépéssel Biden megelőzi-e a sorkatonai szolgálatot a vietnámi háború idején megtagadóknak kegyelmet biztosító Jimmy Cartert, a legtöbb embernek megkegyelmező elnök címéért.

A lépés jelentőségét az is csökkenti, hogy tavaly októberben Biden már kiadott egy hasonló rendeletet. A szer szövetségi legalizálásához azonban továbbra is kongresszusi döntésre lenne szükség, ami annak ellenére nem valószínű, hogy az ország számos állama már legalizálta a kannabiszt. A szövetségi tiltás jogi problémákat okoz, így a fűvel legálisan foglalkozó cégeknek is nehézkes lehet például banki szolgáltatásokhoz jutni.