Orbán Balázs: Magyarországot zsarolja a többi tagállam

„Értelmezésünk szerint mindent megtettünk, amit Magyarország alkotmánya alapján megtehettünk. Régebben volt erről egy vita az Európai Bizottsággal. De a tanácsülés előtt ez a vita abbamaradt. Tehát azt várjuk, hogy ez a vita újrainduljon” – nyilatkozta a brüsszeli EU-csúcson újságírók előtt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Forrás: Facebook

Más országok évek óta zsarolják Magyarországot – fejtette ki a politikus. „Az európai vezetők zsarolják Magyarországot, mert politikai okok miatt nem kapjuk meg azt a pénzt, amit azért adtak össze, hogy a tagállamok kilábaljanak a pandémia által okozott nehézségekből” – monda. Ezt nyíltan közlik az Európai Parlament képviselői és néha maga az bizottság is – tette hozzá.

Részünkről ez egy pénzügyi döntés, nem zsarolás

– jelentette ki. Kifejtette, hogy a kormány az első pillanattól kezdve azt kommunikálja, hogy a bővítés nem kapcsolódik semmilyen pénzügyi kérdéshez – utalt arra, hogy a miniszterelnök kivonult a tanácsteremből, amikor az ukrán csatlakozásról szóló szavazás megtörtént, nem vétózott. A költségvetés módosítása, az ukrán segélyalap felállítása azonban más kérdés. Hangsúlyozta, hogy az uniós források befagyasztása miatt Magyarország nettó befizetővé vált. A politikai igazgató szerint

Magyarország nyitott a tárgyalásokra, nem ellenzi Ukrajna támogatását, de azt nem a Brüsszel által javasolt keretrendszerben képzeli el. A konstruktív megoldáshoz véleménye szerint pár hónapos tárgyalássorozat szükséges.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy abszurd, nevetséges, komolytalan háborúban álló ország csatlakozási tárgyalásainak megkezdése, mivel pontos területe és lakossága sem ismert, ahogy azt sem lehet tudni, hogy az Oroszországhoz csatolt területek része lennének-e az uniónak. A miniszterelnök utalt a mezőgazdaság és a fuvarozás terén tapasztalt negatív hatásokra is. A kormányfő szerint az unióban fejjel megyünk a falnak. Emlékeztetett rá, hogy Ukrajna tavaly adta be a csatlakozási kérelmét, és mindössze négy hónap elteltével tagjelölti státuszt kapott. Ezzel szemben Magyarország esetében is négy év telt el, Észak-Macedónia is másfél évet várt a tagjelölti státuszra. Montenegró 2008-ban nyújtotta be a csatlakozási kérelmet, a tagjelölti státuszra négy évet kell várnia.