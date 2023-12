A miniszterelnök 113/2023. (XII. 28.) határozata szerint országos kórház-főigazgatónak nevezte ki Révész Jánost 2024. január 1-jei hatállyal – derül ki a Magyar Közlöny 192. számából.

Révész János a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatói székéből érkezik a posztra.

Fotó: Kozma István / Észak-Magyarország

A pozíció azután üresedett meg, hogy Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára Orbán Viktor menesztette a korábbi főigazgató Jenei Zoltánt, majd Szondi Zita megbízott főigazgató előterjesztésére a helyettesét, Miklovicz Zoltánt és gazdasági igazgatóhelyettesét, Tóbiás Tamást is.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt a Medical Online értesülései alapján, Jeneit, Tóbiást, végül Mikloviczot is a kórházakat sújtó gazdálkodási problémák miatt küldték el. A hazai kórházak tetemes adósságot halmoztak fel, a tartozások finanszírozására az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) 90 milliárd forint közpénzt kapott, de az elemzés szerint még így is maradt nagyjából 36 milliárd forint, amit az intézmények nem tudnak visszafizetni. A portál úgy tudja,

a tartozás mértéke januárra akár 50 milliárd forintig is duzzadhat.

A kormány eközben azon dolgozik, hogy kiderítse, ki a felelős a kórházak ilyen szintű eladósodásáért – erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt az egyik kormányinfón. Hozzátette, hogy kizárólag az energiaköltségek megugrása nem indokolja ezt a nagy összeget.

