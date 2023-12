A washingtoni orosz nagykövet szerint elfogadhatatlan, hogy az amerikai elnök Oroszországgal való közvetlen összecsapásokról beszéljen. Anatolij Antonov szerint az Egyesült Államok elvesztette a kapcsolatát a valósággal.

Fotó: AFP

A diplomata Joe Biden hét eleji beszédére utalt, amikor az elnök azt fejtegette, hogy Ukrajna legyőzése után Oroszország a NATO megtámadásával folytathatja a háborút. Erre a Fehér Ház stratégiai kommunikációs koordinátora, John Kirby úgy reagált, hogy ha Moszkva tényleg a NATO-ra támad, akkor az amerikai hadsereg szinte biztosan beszáll a harcba – írta az orosz RIA Novosztyi.

Antonov szerint Washington alaptalan rémtörténetekkel eteti az adófizetőit, hogy igazolhassa azt a rengeteg pénzt, amelyet feleslegesen küld Ukrajnába. A diplomata azt mondta, hogy a Fehér Ház nem csinál mást, csak olajat önt a tűzre, és elfogadhatatlannak tartja, hogy a két ország közötti közvetlen harcról beszélnek a tisztviselők.

Ilyet nem tehet meg egy felelős atomhatalom

– jelentette ki Antonov. Hozzátette, hogy ez a retorika mind azt szolgálja, hogy az ukrajnai helyzetből a vérengzés igazi haszonélvezője, az amerikai katonai ipar még többet profitálhasson.

A washingtoni nagykövet felszólította az amerikai vezetést, hogy térjen észhez, és fejezze be a világ elpusztítását.

Nem most először került szóba, hogy Oroszország akár tovább is mehet, ha egyszer sikert aratott Ukrajna felett. Ezekre a feltételezésekre reagálva Moszkva többször is közölte, hogy nem jelent veszélyt egyetlen NATO-országra sem, viszont azt sem tűri, hogy fenyegessék. Az orosz álláspont szerint van lehetőség béketárgyalásokra Ukrajnával, de csak akkor, ha a Nyugat felhagy Kijev folyamatos felfegyverzésével.