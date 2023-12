Magyarország nem vétózik, olyan, hogy vétó nincs – kezdte az interjút Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. A kormányfő szerint az EU-s szerződések a vétót nem ismerik, az unió alapszerződése azt mondja, hogy bizonyos témákban akkor jön létre döntés, ha minden tagállam egyetért.

Mi vagyunk az unió, az unió Budapesten, Varsóban van

– tette egyértelművé a miniszterelnök, aki szerint Ukrajna EU csatlakozása jelenleg nem magyar nemzetgazdasági érdek. ezért napirendre se kell tűzni. Azt javasolja, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalását ne kezdjék meg, akkor tűzzék napirendre, ha egyetértés van. Szerinte hiba a bizottság részéről, hogy ezt erőlteti, nincs előkészítve, először a tagállamoknak kellene megvitatnia.

Stratégiai partnerséget kell kötnie az uniónak Ukrajnával Orbán Viktor szerint, ez egy hosszú folyamat, de erre szükség, Ukrajna túl messzi van szerinte. A kormányfő szerint nem tudni, hogy pontosan mekkora Ukrajna területe és lakossága.

Eddig 100 milliárd eurót költött el az unió Ukrajnára, amit ha nem adtak volna neki, akkor az európai gazdaságok jobb állapotban lennének. „Ma az európai gazdaságok rossz állapotban vannak.”

Ennek ellenére szórja a pénzt, pedig azért küldik a pénzt Ukrajnába, hogy győzzőn a fronton, „pedig nem győz”. A kormányfő szerint a békére és a tűzszünetre kell költeni, nem a háborúra. Másrészről ha akarunk pénzt adni a háború folytatására, az a kérdés, hogy honnan, azaz a tagállamok befizetéséből, vagy hozzanak létre egy pénzügyi alapot, mindenki tegyen be oda forrást. A kormányfő ez utóbbi támogatja.

Egy háború támogatása és a költségvetés működése különböző ritmusban történik a miniszterelnök szerint, ha a kettőt összetolják, akkor a háború támogatása szétveri a költségvetést, így most elfogyott a pénz. Ezért a magyar javaslat az, hogy a költségvetésen kívül támogassák Ukrajnát. A vezetők ugyanakkor így elkenik a felelősséget és a költségvetés mögé bújnak.

Az hogy bebújunk az unió háta mögé, ki se tudnak igazodni, ez egy demokráciában nem fogadható el

– mondta a kormányfő, aki szerint ezért jó a nemzeti konzultáció, amiben megkérdezik az emberek véleményét.

A kormányfő szerint mindenki azzal főz, amije van, az ő mankója a sportból jön, a 11 emberen kívül egy 12-re, a közönségre is szükség van. Hangsúlyozta, mindenkinek a támogatása kell, mert ez a nehéz tárgyalásokban erőt ad a kormánynak és a miniszterelnöknek is. „Mindenkit arra kérek, hogy töltse ki”, mondta a nemzeti konzultációról.

Erről szól a szuverenitásvédelem

A kormányfő szerint történelmi tapasztalatunk, hogy körülöttünk nagyobb birodalmak vannak, akik „belénk akarnak harapni”, de szerinte nem kell megijedni tőlük, nálunk nagyobbak is elhullottak. A másik nagy tanulság, hogy itt vagyunk 1100 éve, ezalatt bebizonyítottuk, hogy tudjuk hogyan kell ezt a területet berendezni, megvan rá a történelmi képességünk. De mindig vannak, akik ennek ellenkezőjét gondolják, és vannak olyan korszakok, amikor a kormányzati döntések nem a magyar érdekeket szolgálták, utalt a Gyurcsány-korszakra és az IMF felvételére.

A kormányfő szerint az ország érdeke, hogy egyértelmű, világos szabályokra van szükség, és az nem történhet meg még egyszer, hogy meg próbálják befolyásolni őket, ahogy a legutóbbi választáson történt.

Reményteljes év lesz 2024

A miniszterelnök szerint szerint 2023 a legveszélyesebb év volt, a magyar emberek azért dolgoztak, hogy ne legyen rosszabb, a 2024 már arról fog szólni, hogy jobb legyen. Ennek szerinte meg vannak az első jelei, a minimálbér-emelés mellett az is csökken, tehát az áremelkedés fölött emelkedhetnek a bérek. Hangsúlyozta, ez nagy dolog, nem a kormány dönt, hanem a gazdasági szereplők, de vannak más biztató jelek is. Meg tudták hirdetni a pluszt, megemelték a babaváró hitelt és a falusi csokot is kiterjesztették.

Jelezte, hogy van egy nagy eredmény, a 40 év alattiak körében elérte a 70 százalékot a saját tulajdoni arány, ő ennek híve a bérlakásprogram helyett.

Mint mondta, reményteljes év lesz 2024.

A mi gazdaságunk az egész világ

Az elmúlt 20-30 évben Magyarország elfoglalta a helyét a nyugati világban a kormányfő szerint, miután kijöttünk a szovjet blokkból. De ezen túl vagyunk, ezért gazdasági megközelítést alkalmaznak. Nekünk az az érdekünk, hogy a világ összes országával együttműködjünk, Magyarország nem engedheti meg, hogy bezárkózzon, mivel 10 milliós ország vagyunk. Ha olyan színvonalan akarunk élni, mint most, vagy jobban, akkor mindenkivel együtt kell működnünk.

A vak is látja, hogy a világ prosperáló része keleten van

– fogalmazott a miniszterelnök, aki ezért próbálja kitágítani a világot a magyar gazdasági szereplők számára, és ezért járkál a világban, mint „a mérgezett egér”.

