Üdvözöljük és fontosnak tartjuk, hogy Ukrajna uniós csatlakozásáról érdemi vita van a magyar parlamentben, nem babra megy a játék – kezdte a beszédét Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlésben Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről című határozati javaslat vitájában.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A kormányfő szerint az Unióban fejjel megyünk a falnak. Emlékeztetett rá, hogy Ukrajna tavaly adta be a csatlakozási kérelmét, és mindössze négy hónap elteltével tagjelölti státuszt kapott. Ezzel szemben Magyarország esetében is négy év telt el, Észak-Macedónia is másfél évet várt a tagjelölti státuszra. Montenegró 2008-ban nyújtotta be a csatlakozási kérelmet, a tagjelölti státuszra négy évet kell várnia.

Ez egy leplezetlen részrehajlás

– mondta a miniszterelnök, aki szerint ilyenkor a tagállamokra nagyobb felelősség hárul. Arra kell választ találni, hogy Ukrajna uniós csatlakozása hasznára van-e Magyarországnak és az Uniónak.

A kormány álláspontja, hogy Ukrajna gyors felvétele beláthatatlan következményekkel járna, nem szolgálná sem Magyarország, sem az EU érdekeit.

Hangsúlyozta, hogy a szabályokat az Unió intézményeinek be kell tartania, különben az intézmények meg szűnnek létezni. Eközben az uniós intézmények azt fogják kérni, hogy a saját szabályainkat se tartsuk be. A bizottság ugyanis 7 feltételt támasztott Ukrajnának, hogy megkaphassa a tagjelölti státuszt, már ez önmagában részrehajlás volt, „ezzel elindultunk egy rossz irányba, úgy adtak tagjelölti státuszt, hogy nem teljesítette a feltételeket”, tette hozzá.

Ezek közé tartozik az alkotmánybíróság reformja, a pénzmosás elleni fellépés, a korrupció, az oligarchák elleni fellépés és a nemzeti kisebbségi jogok érvényesítése. A kormányfő szerint ha megnézzük hogyan teljesítették ezeket, akkor azt látni, hogy a 7-ből csak 4 teljesült.

Ezek után az a kérdés, hogy kiveszi komolyan a bizottság javaslatát.

A kormány számára hozzáférhető nemzetközi tanulmányok is azt mutatják, hogy valójában a négy területen is visszalépés történt.

Ukrajna gyakorlatilag felszámolta a sajtó és véleményszabadságot a kormányfő szerint, amit egy háborúban álló országban nem lehet kifogásolni, de ez nem jelenti azt, hogy nekünk európaiaknak ki kéne nevettetnünk magunkat és azt állítani, hogy vélemény és sajtó szabadság van Ukrajnában, mondta.

A miniszterelnök szerint nem lehet tisztán látni a kisebbségi nyelvtörvény kapcsán, amit most elemeznek. Felidézte, hogy 2015-ben vették el a magyarok jogait, nem is akarnak mást, mint hogy adják vissza, amit elvették tőlünk.

Azt a törvényt állítsák vissza, ami a magyarok számára garantálta a közösségi élet feltételeit

– hangsúlyozta Orbán.

A kormányfő szerint senki nem tudja megmondani, hogy mivel járna Ukrajna uniós felvétele, azért mert az ország háborúban áll és nem látni a végét, ráadásul nem tudni, hogy Ukrajna esetében hol lesznek a határok, a megszállt területek is csatlakoznak-e az unióhoz. A miniszterelnök szerint eddig 6 millió ember hagyta el Ukrajnát, nem lehet tudni, hogy ők ukrán állampolgárok lesznek-e.

Orbán szerint két területen, a fuvarozás és a mezőgazdaság területén is azt látni, hogy beavatkozásra volt szükség, hogy a helyrehozhatatlan károkat meg tudják előzni. Só sincs Ukrajna csatlakozásáról, máris látjuk a zavarokat, amikkel tönkre mehetnek magyar egzisztenciákat.

A miniszterelnök ismertette a németek számításait.

Ukrajna 190 milliárd eurós, 70 000 milliárd forintos támogatásra lenne jogosult hét év alatt, ez a most futó támogatások 17 százaléka.

Az ukrán gazdák 93 milliárd euró támogatásra tartanak igényt, miközben a franciák, akik a legnagyobb kedvezményezettek, ők 65 milliárd euróra jogosultak.

A pénzek jelentős része az amerikaiak zsebébe vándorolna

– mondta Orbán, hozzátéve, hogy az amerikaiak bevásárolták magukat Ukrajnában. A kohéziós forrásokból 87 milliárd eurót kellene adni nekik, ez háromszor akkora összeg, mint ami Magyarországnak járna.

Abszurd, nevetséges, komolytalan

– foglalta össze Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatos véleményét, ezért arra kéri a baloldali képviselőket, hogy tekintsék össznemzeti ügynek. Szerinte Ukrajna uniós csatlakozása nem egyezik a magyar gazdaság érdekeivel. A kormányfő szerint ez nem jelenti azt, hogy ne kellene segíteni őket, és később ne lehetne róla beszélni, de egyelőre nem jött el az ideje – zárta a beszédét Orbán.