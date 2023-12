Egyre népszerűbb a vadvirágok, gyümölcsök és gombák gyűjtögetése az Egyesült Királyságban, az emberek járják az erdőt-mezőt, hogy kapcsolódjanak a természethez, ingyen jussanak hozzá helyi és szezonális alapanyagokhoz. Sokan azonban törvényt sértenek azzal, hogy kereskedelmi mennyiségben gyűjtik a természet ajándékait, így ezzel már a vadállatok túlélését veszélyeztetik.

A Wollaton Park szarvascsordának is otthont ad.

Fotó: Shutterstock

A jelentős szarvaspopulációnak is otthont 500 hektáros nottinghami Wollaton Park ezért drasztikus intézkedésre kényszerült: teljesen betiltották a gyűjtögetést, ami egyébként személyes fogyasztásra legális az országban, feltéve, hogy magánbirtok esetén az ember rendelkezik a tulajdonos engedélyével, és nem szed veszélyeztetett fajhoz tartozó növényt.

Egyesek „túlzott gyűjtögetése” miatt azonban most azokat is ki kell tiltani a parkból, akik ezt a foglalatosságot csak hobbiként űzték, számolt be a Sky News internetes kiadása.

Kereskedelmi mennyiségben szedik a gesztenyét

A park szerint „elviselhetetlen” mértékben szedték össze az emberek a gesztenyét, ami az itt élő szarvasok számára létfontosságú táplálék, ráadásul szedés közben súlyos károkat okoztak az idős fákban is.

A gesztenye sok állat létfontosságú tápláléka.

Fotó: Shutterstock

„Most van a szarvasok szaporodási időszaka, így rengeteg energiát használnak fel, és ennek az egyik legjobb forrása a gesztenye, amelyet ráadásul előszeretettel fogyasztanak a nagyobb testű madarak is, például a varjúk és a szarkák, valamint minden mókusfaj is” – nyilatkozta a hírtelevíziónak Aimee Brett, a Nottingham Trent University adjunktusa.

Több embert is megfigyeltek, akik zsákszámra gyűjtötte a parkban a gesztenyét, valószínűleg azért, hogy eladja.

A Sky News megkérdezett egy gyűjtögetési szakértőt is, aki szerint a még mindig magas infláció és a súlyos megélhetési válság miatt válhatott egyre elterjedtebbé ez a szokás az országban. A 36 éves Lucy Buckle otthagyta gyógyszertári állását, és most tanfolyamokat tart a legális és fenntartható gyűjtögetésről.

A gyűjtögetés megváltoztatja a hozzáállást az ételhez

Szerinte a gyűjtögetéssel nem csupán pénzt lehet megspórolni, de így az ember hozzáállása is megváltozik az ételhez, arra bátorítja, hogy ne pocsékoljon, keresse a szezonális élelmiszereket és változatosabbá tegye az étrendjét.

A szarvasoknak most különösen nagy szükségük van az energiaforrásra.

Fotó: Shutterstock

Ő maga is azt tapasztalta, hogy a gyűjtögetés feltűnően népszerűbb lett a koronavírus-járvány óta, ezért csalódással tölti el a Wollaton Park döntése.

Ha elkezdjük betiltani a gyűjtögetést a köztulajdonban lévő földeken, ahol ehhez törvényes jogunk van, akkor aggódom, hogy hol áll majd ez meg? Olyan országgá válunk, ahol senkinek sem szabad majd semmit szednie?

– fogalmazta meg a félelmeit.

Kérdésesnek tartja azt is, hogy kikényszeríthető-e egyáltalán a tilalom. „Azok az emberek, akik régóta gyűjtögetnek, akik ezt felelősségteljesen és fenntarthatóan csinálják, többé nem mennek majd oda, mert be akarják tartani a szabályokat. Azok azonban, akik ezt illegálisan és kereskedelmi célból csinálják, akik kárt okoznak, azok nem fognak foglalkozni a tilalommal” – vélekedett.

Az ország más részein is problémákat okoz a jelenség. Az eppingi erdőben is lefüleltek olyanokat, akik hatalmas mennyiségben szedik a gombát, az egyikük például húsz kilót próbált ellopni. A tolvajokat bíróság elé állították.