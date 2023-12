Több tucat, terroristák által használt alagutat semmisített meg az izraeli hadsereg

Az izraeli csapatok negyedik napja ostromolják a Gázaváros melletti Sadzsija negyedet, amely a tűzszünet után újraindított szárazföldi harcok egyik legnehezebb terepévé vált. Szerdán több mint ötven terrorista osztaggal csatáztak, és mintegy kétszáz iszlamista fegyverest öltek meg a katonai szóvivő közlése szerint. A Hamász csapatai páncéltörő rakétákkal támadják az izraeli harckocsikat, és mesterlövészekkel célozzák a katonákat. Eddig több tucat alagútlejáratot találtak a negyedben, és az október 7-i vérfürdő és a tömeges emberrablás nyomaira bukkantak.

A szintén észak-gázai Dzsabálíjában Izrael rajtaütött egy Hamász-különítményen, és több terrorista életét vesztette. Ott földalatti alagutak hálózatát, egy kiképző központot és egy fegyverraktárat tárták fel. Eközben az övezet déli részén, Hán-Juniszban is folytatódtak a csaták.

Több tucat terrorista célpontot támadtak a levegőből, összecsaptak egy, alagutakból kijött fegyveres csoporttal, és megöltek két fegyverest, majd megsemmisítették a föld alatti járatot.

Gázaiak tízezrei menekültek Hán-Junisztól nyugatra és délre fekvő területekre, a határ menti Rafahba is, miután az izraeli hadsereg behatolt Hán-Juniszba. Az izraeli hadsereg az övezet déli részén a korábban biztonságosnak minősített helyeken is harcol, szerdán a rafahi támadásban számos menekült is meghalt, és káosz tört ki egy olyan térségben, ahová a bombázások elől lakóhelyüket elhagyni kényszerültek zsúfolódtak.

Az elmúlt napokban elrendelték, hogy a palesztinok minél több harci zónából meneküljenek egyre kisebb területre. Sokan elhagyták a 620 ezer embernek otthont Hán-Juniszt, miután Izrael Rafahot jelölte meg számukra evakuálásuk lehetséges céljaként.

Nem sokkal a Rafah elleni szerdai támadás előtt az ENSZ aggodalmának adott hangot a városban uralkodó nehéz körülmények miatt, a kitelepítettek menedékhelyei messze meghaladják a kapacitásukat, és az evakuáltak kénytelenek az utcán, vagy telkeken és egyéb elhagyott területeken aludni.

A Zsidó Erő pártot vezető Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter és a Vallásos Cionisták párt élén álló Becalel Szmotrics pénzügyminiszter a javaslat ellen szavazott. A hivatalos közlemény szerint az üzemanyag mennyiségének minimális növelését engedélyezték, vagyis nem határozták meg a növelés mértékét.

Az ENSZ szerint nőket erőszakoltak és csonkítottak meg a Hamász terroristái Több szexuális zaklatást és nemi erőszakot dokumentáltak a Hamász testkamerás felvételei, a közösségi oldalakra feltöltött anyagok.

A védelmi minisztérium egy évre szóló ideiglenes törvénymódosítást szorgalmaz, amely egy évvel megemeli a tartalékos szolgálat idejét a háborús helyzet miatt. Ezzel megakadályozzák a korhatárhoz közeli, több ezer harcoló tartalékos leszerelését.

Jelenleg a tartalékos katonák 40, a tartalékos tisztek 45, a kulcspozíciókat betöltő tartalékosok pedig 49 évesen felmentést kapnak a szolgálat alól. Ezt módosítanák 41, 46 és 50 évre.

Az izraeli hadsereg és a védelmi minisztérium programot indít a civil közösségi védelmi egységek jobb felszerelésére, mert a helyi közösségek lakóiból álló önvédelmi önkéntes csapatok gyakran elsőként szembesülnek a támadásokkal. Október 7-én a gázai határnál több közösségi fegyveres osztag megfelelő fegyverek és felszerelés nélkül szállt szembe az iszlamista terroristákkal. Az ilyen egységek megerősítését a Gázával szomszédos közösségeknél kezdik meg, és hetente tizenkét csapatot szerelnek fel a tervek szerint.