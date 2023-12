Szaniszló Sándor, Budapest XVIII. kerületének DK-s polgármester szerint az Amnesty-vezér testvérének büntetőügye összefügg a külföldi kampányfinanszírozással. Egyelőre rejtély, milyen kapcsolat van Vig Mór, a harcos jogvédő Vig Dávid testvére, a számlagyárügy és a baloldal külföldi kampányfinanszírozása között – írja a Magyar Nemzet.

A Magyar Nemzet riportere a fővárosi közgyűlés előtt arról kérdezte Szaniszló Sándort, hogy mi a véleménye a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által őrizetbe vett, majd később letartóztatott Vig Mór ügyéről.

A politikus leszögezte, a Demokratikus Koalíciónak semmi köze nem volt azokhoz az ügyekhez, amelyek a külföldről származó kampányfinanszírozást érintik.

Az újságíró visszakérdezett, jól érti-e, hogy a polgármester az Amnesty-vezér testvérének az ügyéről beszél, amire a politikus egyértelmű választ adott: „Minden mindennel összefügg.” A Magyar Nemzet számára egyelőre rejtély, hogy Vig Mór büntetőügye miként függ össze bármilyen kampányfinanszírozással, ezért újabb kérdésekkel fordultak az ügyben eljáró NAV-hoz.

November végén nyilvánosságra került, hogy a nyomozói akciófilmeket idéző, nagyszabású rajtaütésben fogták el az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvérét, Vig Mórt, aki ellen a hatóság üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt folytat eljárást. A férfi a gyanú szerint olyan gazdasági társaságot működtetett, amely az adócsökkentés érdekében több százmillió forint összegben fogadott be valótlan tartalmú számlákat.

A NAV nyomozói 33 fővárosi helyszínen tartottak házkutatást – két kábítószer- és pénzkereső kutyát is bevetve –, majd dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglaltak le. Az akcióról készült videón látszik, hogy az egyik ingatlanban egy többszemélyes kanapéra rakták ki a megtalált pénzt a NAV-osok: az egyik ülésrészen húszezresek sorakoztak, a másikon tízezresek ugyanígy, mellettük néhány százas és kétszázas euróköteg.

Telefonok, adathordozók, számítógépek, iratkupacok úgyszintén láthatók a felvételen, ahogy járművek is, egyebek közt egy Porsche terepjáró, amelyet szintén átvizsgáltak a NAV emberei.

Vig Mór cégbirodalma már megfeleződött

Vig Mórnak összesen másfél tucatnyi cégben volt vagy van érdekeltsége a nyilvános cégadatok szerint. A vállalkozások közül azonban kilenc már a felszámolás vagy a kényszertörlés sorsára jutott. Büro Cégkezelő Kft. néven egy cégtemetőként működő szolgáltató is köthető Vig Mórhoz, amely a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve. A II. kerület MSZP-s polgármestere, Őrsi Gergely nemrég Vig Mórral együtt mutatott be egy járműflottát. A polgármester beszámolója szerint első körben 25 elektromos autó állt szolgálatba, melyek „károsanyagkibocsátás-mentesen juttatják célba a kerületbe érkező csomagokat”.

A Magyar Nemzet korábban arról számolt be, hogy az Amnesty jó ideje törekszik arra, hogy hazánk nemzetközi megítélése minél rosszabb legyen . Pár héttel ezelőtt hét másik civil szervezettel együtt felszólították az illetékes minisztereit, hogy szigorúbban lépjenek fel a kormány ellen. A közös közleményben arra szólítottak fel, hogy a 7. cikk szerinti eljárás alapján vonják felelősségre a magyar kormányt. Két nappal később a magyar civil szervezetek is támadásba lendültek. Ők is közös közleményt adtak ki, amelyben a kormány szuverenitásvédelmi törvényjavaslatát bírálták.