Tovább folytatódik a kormány és a Fővárosi Önkormányzat közötti elszámolási vita, melynek keretében az Államkincstár újabb 3,8 milliárd forintot emelt le a főváros számlájáról a múlt héten – mondta Bugár Csaba, az Államkincstár elnöke, aki azt is elmondta, hogy viszont a tömegközlekedésre átutaltak több mint egymilliárd forintot.

Korábban a főváros számlájáról 5,6 milliárd forintot inkasszózott az Államkincstár, miután áprilisban Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy megtagadják a Budapestre kirótt 54 milliárd forintos szolidaritási befizetését, illetve annak 25 milliárd forint feletti részét. Az ügyben bírósághoz is fordultak, és ideiglenes jogvédelmet is kértek, amit a bíróság meg is ítélt. Az Államkincstár ennek ellenére emelt le 5,6 milliárd forintot a főváros számlájáról, ami miatt Karácsony kilátásba helyezte, hogy hivatali hatalommal való visszaélés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tesznek.

Az ATV kérdésére ezt Bugár érdekes fordulatnak nevezte, de elmondta azt is, hogy a jövőben is terveznek hasonló lépéseket, és ekkor árulta el azt is, hogy a múlt héten további 3,8 milliárd forintot vettek le a főváros számlájáról. Beszélt arról is, hogy az ideiglenes jogvédelem október 17-től nem illeti meg a fővárost, és arról is, hogy nem tud arról, hogy Karácsony végül megtette-e a novemberben beharangozott feljelentést.

Bugár hangsúlyozta, hogy szerinte ez nem politikai, hanem jogi kérdés, amiről a bíróság dönt majd, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy

a kincstár több száz önkormányzattól szedi be a szolidaritási adót, azok vezetésétől függetlenül.

Varga Mihály pénzügyminszter pedig az ATV kérdésére válaszolva arról beszélt, hogy Karácsony Gergely felrúgta azt a társadalmi együttműködést, melynek keretében több mint 200 önkormányzat fizet szolidaritási hozzájárulást, hogy a szegényebb települések működőképessége ne dőljön össze, amit felháborítónak tart.

A pénzügyminiszter kitért arra is, hogy a kormánypártisággal nem vádolható Magyar György ügyvéd is arról beszélt, hogy a kormány jogszerűen jár el.

Az ellenzéket sújtó, az Állami Számvevőszék által kiadott büntetések kapcsán pedig Bugár elmondta, hogy azok beszedése kapcsán az Államkincstárnak semmiféle mérlegelési és méltányossági joga nincsen.