A jelenlegi körülmények között Ausztria nem fog beleegyezni az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdéséhez. Karl Nehammer szövetségi kancellár ezt december 11-én, a Köztársasági Tanács EU-ügyi Bizottságának ülésén jelentette be.

Fotó: AFP

„Nehammer azt válaszolta az Osztrák Szabadságpárt képviselőinek (…), hogy Ausztria a jelenlegi feltételek mellett nem járul hozzá a csatlakozási tárgyalásokhoz Ukrajnával” – idézik szavait a nemzeti tanács honlapján.

A kancellár kifejtette: nem szabad előnyben részesíteni Ukrajnát Bosznia-Hercegovinához képest, amely szintén tárgyal az unióhoz való csatlakozásról. Kijevnek, akárcsak Kisinyovnak, „a szolidaritás jeleként” fel kell ajánlani az EU-csatlakozás lehetőségét – jegyezte meg. Nehammer ugyanakkor kategorikusan felszólalt Ukrajna és Moldova európai uniós csatlakozásának gyorsított eljárása ellen.

Az EU más kis- és közepes országaihoz hasonlóan Ausztria is egyértelműen az egyhangúság elvének fenntartása mellett áll a fontos kérdésekben. Nehammer bírálta az EU 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keretét is, amelyhez 67 milliárd eurós „feltöltést” javasoltak, vagyis hogy ennyivel több forrást fizessenek be a tagok. Tájékoztatása szerint ez még mindig túl sok Ausztriának, és ebbe sem fog beleegyezni.

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a decemberi EU-csúcsra készülve levélben figyelmeztette az Európai Tanács elnökét, hogy még csak napirendre sem kellene venni Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megkezdését, illetve a hosszú távú költségvetés felülvizsgálata sem időszerű. A levél nyomán Charles Michel hazasietett a Kína–EU-egyeztetésről, Emmanuel Macron francia elnök pedig Párizsba hívta a magyar miniszterelnököt.