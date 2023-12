Már 2022 szilvesztere sem volt könnyű az orosz–ukrán háború kitörése és a gazdasági nehézségek miatt, az ideit azonban még inkább beárnyékolja az izraeli–palesztin háború és annak nyomán kiéleződő terrorfenyegetettség – hívja fel rá a figyelmet Horvátország legnépszerűbb lapja, az Index.

Fotó: Hans Lucas via AFP

„Az újév ünneplésére Franciaország nagyszámú rendőrt és katonát küld az utcákra a rendkívüli terrorveszély miatt” – nyilatkozta december 30-án Gerald Darmanin francia belügyminiszter. Darmanin elmondta, hogy 90 ezer rendőrt telepítenek országszerte, ebből 6 ezret csak Párizsba. Ezen felül a terrorelhárító egység 5 ezer katonáját is bevetik.

Nagyon nagy mennyiségű rendőrségi és biztonsági erők bevetését kértem, tekintettel a rendkívül magas terrorfenyegetettségre, ami nyilvánvalóan az Izraelben és Palesztinában zajló eseményekből adódik

– mondta a miniszter az újságíróknak. Európai biztonsági tisztviselők az Izrael és a Hamász közötti háború miatt radikalizálódott iszlamisták támadásainak növekvő kockázatára figyelmeztettek.

Óriási a készültség Németországban is

A németországi berlini rendőrség már hetek óta építi ki a biztonsági rendszert: elkerítik azt a területet, ahol az ünnepséget rendezik, és csak jeggyel és igazoltatás után lehet belépni.

Táskák és hátizsákok nem megengedettek, a látogatók pedig nem vihetnek magukkal saját rakétát vagy tűzijátékot,

akárcsak ételt és italt,

de még szórólapokat sem, vagy bármilyen propagandaanyagot

– írja a Deutsche Welle.

A lap szerint

az elmúlt évtizedek legnagyobb szilveszteri rendőrségi akciójára készül a berlini rendőrség.

További 2500 tisztet hívtak be, akik egyébként szabadok lettek volna, de más szövetségi tartományokból is mozgósítottak, hogy ezzel is megerősítsék az ilyenkor szokásos járőrözést. A városi és helyközi pályaudvarokon 500 alkalmazott dolgozik, ezer rendőr pedig autóval cirkál vagy az állomásokon van készenlétben. Még a tűzoltók is rendőri védelem mellett látják el feladataikat. A civil ruhás rendőrök napok óta figyelik a helyzetet a kritikus területeken, a zavargások minden elkövetőjét azonnal letartóztatják.

Nagy az aggodalom Kölnben

A német rendőrség megerősíti a biztonsági intézkedéseket a kölni dómban is – közölte az adott városrészért felelős tisztviselő, Martin Lotz, hozzátéve, ez azért van, hogy megakadályozzák az esetleges támadásokat.

Lotz figyelmeztetett, hogy az ünneplők könnyűgéppuskás rendőrökkel találkozhatnak a városban, amiről maga is úgy nyilatkozott, hogy a látványuk nyugtalanító.

A német hatóságok tippet kaptak egy iszlamista csoport szilveszter éjjeli esetleges terrortámadásairól.

A kölni dóm körüli biztonsági intézkedéseket ezért megerősítették a karácsonyi ünnepség előtt. A katedrális további értesítésig zárva van a turisták elől.

Mint ismert, 2015 szilveszterén észak-afrikai és közel-keleti származású fiatal férfiak csoportosan zaklattak és bántalmaztak nőket Kölnben, a főpályaudvar és a dóm előtt. A rendőrséghez mintegy 1200 feljelentés érkezett, ebből körülbelül 500-at szexuális bűncselekmények miatt tettek.

New Yorkban is nagy a készültség

Szilveszter idején a New York-i hatóságok akár egymillió ünneplő biztonságát készíthetik elő a Times Square-en, emiatt több ezer rendőr, valamint terrorelhárító egység lesz ott jelen. Azt mondják, figyelik a közösségi médiát, és felkészültek az Izrael és a Hamász közötti konfliktus miatti esetleges tüntetésekre.

Azoknak, akik békésen akarnak tiltakozni, joguk van megtenni. De nem azok rovására, akik békésen várják az újévet

– mondta Eric Adams, New York polgármestere az NBC New York híradása szerint. A New York-i ünneplők között civil ruhás rendőrök járőröznek majd, a tömegközlekedési eszközökön utazóknak is fokozottan felügyelik a biztonságát.

A Times Square-en zajló ünnepséget drónok és légi egységek a levegőből fogják megfigyelni. A Times Square körüli utcák nagy részét lezárják, és csak néhány kijelölt és ellenőrzött irányból lehet majd megközelíteni. Holnap hajnali 4 órakor kezdődik az utcalezárás. Holnap este nem lehet alkoholt fogyasztani a Times Square biztonsági övezetében, és tilos lesz nagy táskákat vagy hátizsákokat vinni.