A Gázai övezet északi részén található al-Sifa kórház sürgősségi osztályán „vérfürdő van, a létesítmény pedig újraélesztésre szorul” – figyelmeztetett vasárnap az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A The Guardian cikkében idézett WHO szerint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek tízezrei használják menedékhelyre a kórház épületét és területét, és súlyos a hiány ivóvízből és élelmiszerből.

Fotó: Fatima Sbair / AP / MTI

A műtők üzemanyag-, oxigén- és egyéb készlethiány miatt nem működnek – közölte a WHO, miután egyik csapata tegnap más ENSZ-ügynökségekkel együtt egészségügyi felszerelést szállított a kórházba.

A WHO közleményében azt írta: a sürgősségi osztályon több száz sérült van, és percenként érkeznek új betegek.

A traumás sérüléseket szenvedett betegeket a padlón varrták, és a kórházban fájdalomcsillapítás nem áll rendelkezésre.

Az al-Sifa kórházat, Gáza legnagyobb egészségügyi intézményét kulcsfontosságú célnak tekintik az izraeli erők, mert abban a körzetben van, ahol sok kormányzati épület található. Izrael álláspontja szerint a kórház alatti bunkerekben van a Hamász egyik parancsnoki központja, bár ezt a Hamász és a kórházi személyzet egyaránt tagadja.