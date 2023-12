Várhatóan jövő szerdán szavaz az Országgyűlés arról a Hende Csaba által benyújtott törvényjavaslatról, amelynek értelmében az eddigi Gazdaságfejlesztési Minisztériumot Nemzetgazdasági Minisztériummá nevezik át január 1-jétől.

A tárca új neve ismerősen csenghet azok számára, akik követik a politika eseményeit, hiszen azonos nevű minisztérium már 2010 és 2018 között is létezett, azt előbb Matolcsy György, majd Varga Mihály vezette. A minisztérium a 2018-as választás után Pénzügyminisztériumként működött tovább, ami mellett 2022-ben jött létre a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A döntésre ráadásul alig pár nappal azt követően kerül sor, hogy Nagy Mártont egy kormányhatározat kinevezte a Gazdasági Kabinet élére. Az új kabinet a korábbi Gazdasági Kabinet és a Növekedési és Versenyképességi Kabinet összevonásával jött létre, és az szinte minden fontos gazdaságpolitikai kérdést Nagy Márton hatáskörébe rendelt.

A frissen benyújtott törvényjavaslat újabb jele lehet annak, hogy a gazdaságpolitikus befolyása erősödik a kormányon belül, egyben új gazdasági csúcsminisztérium születését is előre vetíti.

Nagy Márton egy, a héten adott interjújában arról beszélt, hogy a fogyasztás felpattanása lehet a növekedés beindulásának kulcsa, mivel az magával hozhatja a beruházások felépülését is. Azok ugyanis leginkább azokban a szektorokban estek vissza, melyek főként a belföldi keresleten alapulnak. Miután a reálbérek növekedése már visszatért a pozitív tartományba, erre ráadásul jó is az esély.

A magas bérek azonban a vállalatoknak is ki kell tudniuk gazdálkodniuk, ezért a kevésbé versenyképes iparágakban szükség lehet a konszolidációra, ami már el is indult egyes területeken, illetve mérethatékonysági előnyöket is hozhat magával. A miniszter arra is ígéretet tett, hogy jövőre akkor is hazánkban lesz a legmagasabb a GDP-növekedés, ha nem kapjuk meg az uniós forrásokat.