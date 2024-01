Korábban a Világgazdaság megírta, hogy január 19-től, péntektől 20 óra után – a Rákóczi úton közlekedő járatok kivételével – fokozatosan vezetik be azt a rendszert, hogy csak az első ajtónál lehet felszállni a fővárosban közlekedő buszokra és trolikra. Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerint a BKK kezd túlzásba esni az rendszerrel. Kiemelte, hogy sok kis forgalmú időszakban indokolt az első ajtózás,

de a hétköznap 20 órakor számos érintett vonalon a forgalom jóval nagyobb még, ez pedig lassítani fogja a közlekedést.

Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet

A BKK friss közleményében most arra hívta fel a figyelmet, hogy „az első ajtós felszállás az utasokért van”. Ezért a közlekedési cég pontokba szedte, hogyan kell zökkenőmentesen felszállni a járatokra az első ajtón, például jegyet ne feltétlenül a sofőrtől vegyenek az utasok, hanem azt javasolják, hogy

inkább előre vegyék meg jegyet vagy bérletet, ezt legegyszerűbben a BudapestGO applikációban lehet megtenni.

„Kérünk, segítsd a járművezetők munkáját azzal, hogy előkészíted a jegyedet vagy bérletedet már a megállóban, hogy a jármű minél előbb elindulhasson, és utastársaiddal együtt pontosan érd el úti célodat! A már előre megváltott vagy a járművezetőnél vásárolt menetjegyet a vezetőfülkénél található jegykezelő készülékkel kell érvényesíteni. Ha babakocsival, kerekesszékkel vagy – ahol ez lehetséges – kerékpárral utazol, az első ajtós felszállási rend szerint közlekedő járatokon is használhatod a számodra megfelelő ajtót, de utazási jogosultságodat ebben az esetben is – felszállás előtt vagy azt követően – igazolnod kell” – írta a BKK.

A BKK azt is írta, hogy amennyiben a végállomáson egy első ajtós felszállási rend szerint közlekedő jármű vezetője nincs a vezetőfülkében, visszaérkezése után az időközben felszálló utasok jegyét, bérletét, utazásra jogosító okmányát az indulás előtt ellenőrzi az utastérben. Bizonyos esetekben (például rendezvények alkalmával) az első ajtós felszállási rendet a BKK felfüggesztheti. Ekkor a biztonsági szolgálat munkatársai is ellenőrizhetik a jegyedet, bérletedet, utazásra jogosító okmányodat, és tőlük vásárolhatsz vonaljegyet is.

Vitézy Dávid a BKK Facebook-oldalára azt írta, hogy „az összes felsorolt járatot mától ki is ritkítottátok. Ezek kihasznált gerincjáratok többnyire, az elsőajtózás csak tovább fogja lassítani őket”.