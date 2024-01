A Hamász is észak-koreai rakétákat használ, nem csak az oroszok

Új fotót tett közzé egy észak-koreai rakétaalkatrészről a dél-korai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS), amivel megerősítette az Amerika Hangja (VOA) jelentését, amely szerint a Hamász harcosai egy Észak-Koreában gyártott F-7 rakétameghajtású gránátvetőt használtak — közölte a szöuli Yonhap hírügynökség.

A VOA pénteken közzétett jelentésében szereplő fotó azt mutatja, hogy egy F-7 gránátvető biztosítékán, amelyet állítólag a Hamász használt, koreai karakterek és számok kombinációja volt, például "비저-7류" és "시8-" 80-53." A jelentéssel kapcsolatos kérdésre a NIS azt mondta, hogy „értékelése megegyezik a VOA jelentésével”.

„A koreai karakterekkel ellátott biztosíték az észak-koreai gyártmányú F-7-es rakéta középső részén található” – közölte a kémügynökség, és egy szétszerelt F-7-es gránátvetőről készített fotót is rendelkezésre bocsátott. A NIS által közzétett fotón a koreai karakterek nem azonosíthatók, mivel a biztosíték belsejében vannak elhelyezve. A kémügynökség azt is közölte, hogy összegyűjti és felhalmozza a részletes bizonyítékokat Észak-Korea feltételezett fegyverszállításairól a Hamásznak, például a kereskedelmi mennyiségeket és a fegyverkereskedelem ütemezésével kapcsolatos adatokat.

A dél-koreai hadsereg korábban azt állította, hogy Észak-Korea kapcsolatban áll a Hamásszal a fegyverkereskedelemben és más katonai területeken. A NIS a parlamenti titkosszolgálati bizottság novemberi ülésén arról is beszámolt, hogy titkos információk birtokába jutott, melyek szerint Kim Dzsongun észak-koreai vezető utasította a tisztviselőket, hogy dolgozzanak ki intézkedéseket Palesztina számára átfogó segítségnyújtás érdekében.

Az ügy érdekessége, hogy az Amerikai Egyesült Államok és most Dél-Korea is azt követően állt elő az ilyen jellegű gyanúsításokkal, hogy Észak-Korea felbocsátotta az első kémműholdját. A múlt héten a Fehér Ház tett közzé olyan nyilatkozatot, miszerint Oroszország észak-koreai rakétákat használ Ukrajnában. Az ukránok előbb azt közölték, ez még nem egyértelmű, majd ők is arról számoltak be, hogy az erre utaló nyomok alapján immár bizonyos, hogy valóban koreai rakétákat használtak az oroszok.

A múlt héten több mint 260 tüzérségi lövedék csapódott be az Észak-Korea és Dél-Korea közötti tengeri ütközőzóna közelében. Észak-Korea hadgyakorlatával megsértette a felek közti 2018-as katonai egyezményt, amelyben Phenjan és Szöul vállalta, hogy nem tartanak tüzérségi gyakorlatokat és légi megfigyelést sem a határ mentén kialakított ütközőzónákban.