Abszolút pártcsinovnyik – a hivatalos fotóján is látszik. Vörös háttér előtt álló kemény arcú, sokat megért, átélt, magát jól tartó, erősen középkorú férfi. Kimért, közönyös, de magabiztosan a jövőben meredő tekintet, a kötelező „pártegyenruha-nyakkendő” kombó, fekete zakó-fehér ing - mindez nem feltűnő lila apró mintás nyakkendővel. Ő Cai Qi (Cáj Csi), Hszi Csinping első számú kínai vezető (pártfőtitkár-államelnök) stábjának a feje, a legfontosabb embere. Pont ilyen ember kell Kína vezetőjének. A „szürke eminenciás” önmagában is igen nagy ember, a Mennyei Birodalom vezetésének ötödik legfontosabb tagja, a főtitkár-államelnök személyi titkára, vezérkari főnöke aki bent ül az „istenek tanácsában”, a Kínai Kommunista Párt központi bizottsága héttagú politbürójában, Állandó Bizottságában.

Forrás: Wikipédia

Mit tud Cáj Csi (Cai Qi)? Mindenek előtt lojalitást. Kipróbált káder. Iskolái nem feltűnőek. A Fucsieni Egyetemen végzett, politikai gazdaságtanból való diplomázás után ott is maradt a pártbizottságon. Innen emelték ki és helyezték felelősebb tisztségbe. Közben közgazdasági jogból szerzett másoddiplomát és elvégezte a középkáderek számára a kínai központi pártiskola által indított négy hónapos tanfolyamot. A múlt század kilencvenes évei elején a politikai reformok, majd a pártépítés osztályán dolgozott a pártban. Sokat lendíthetett a karrierjén, hogy ezt követően, más párttisztségeit megtartva, Chen Guangyi, a Fucsien tartományi párttitkár személyi titkáraként is működött. Ezzel a legfelső pártvezetés privilegizált köreibe emelkedett, hiszen Fucsien tartomány akkoriban már Kína egyik legfontosabb régiója volt, politikai-katonai jelentőségét földrajzi helyzete (szemben van Tajvannal) is emelte.

Húsz éve együtt

Cai Qi két évtizede dolgozik Hszi Csinpinggel. A kezdetek: Kína középső, központi tartományai, mindenek előtt Csöcsiang. Ennek azért van jelentősége, mert itt került közel Hszi Csinpinghez, aki akkor a tartomány pártvezetője volt. Cai 2016-ban került a fővárosba. Pekingben először főpolgármester, majd az óriásváros párttitkára lett. Innen egyenes út vezetett a legbelső pártvezetői körökbe.

Mondják, karrierjét ekkor már meghatározó módon egyengette Hszi Csinping, aki 2012 óta töltötte be a kínai kommunista párt főtitkári tisztségét. Felfigyelt a szokatlan stílusú, fiatalos gondolkodást képviselő Cai Qi-re, aki 2014 óta blogot vezetett, járatos volt a közösségi médiában és Hszi Dadának, Hszi Bácsinak/Apónak, Hszi Laobannak (Főnöknek) nevezte Kína első emberét.

Hszi Csinping – a kínai vezetési stílusba korábban nemigen illeszkedő módon – magával vitte Cáj Csit fontos külföldi tárgyalásaira.

A személyi titkár tagja volt annak a szűkkörű delegációnak, amely elkísérte a pártvezetőt tavalyi, san franciscoi, Joe Biden amerikai elnökkel való találkozására. Hasonlóképpen Cai Qi-t beavatta főnöke, mint részvevőt a Vlagyimir Putyin oroszországi elnökkel folytatott tárgyalásaiba. Cai Qi ott volt Hszi Csinping és Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök tavalyi BRICS-megbeszélésein is, amelyen Putyin csak video-partnerként vett részt, mert maga helyett külügyminiszterét, Szergej Lavrovot küldte Dél-Afrikába.

Cáj Csi egy kínai újságíróknak szóló díjátadón

Fotó: Xinhua via AFP

Született bizalmas

De talán még ennél is fontosabb, hogy Hszi Csinping, mint a Bloomberg összeállítása elárulja, bevitte személyi titkárát a párt kevéssé ismert Nemzetbiztonsági Bizottságába (amit Hszi személyesen vezet), ahol a vezetőhelyettesi poszttal bízta meg. Akik ismerik, mondják, Cai Qi született mishu (ejtsd: misu) bizalmi személyi titkár, akivel a főnöke számtalan titkot megoszt, bizalmas ügyeket beszél meg vele. Első osztályú, vagyis a legfelső kategóriájú párttitkár. Ötödik ember a párt- és kormány-hierarchiában. Tavaly megbízták a kínai kommunista párt irodájának az igazgatásával is. Mondják, nagyobb a hatalma, mint a miniszterelnöknek.

Kínában a mandarin-rendszer hamar kinevelte az arisztokrácia körül tevékenykedő, tehetséges és nagy számú hivatalnok-réteget. Amit aztán jelentős mértékben a népi Kína, a pártelit is átvett. A misu és elődje, a császári tisztviselőgárda egyfajta társadalmi létrát, gyors előmenetelt ígért a szorgalmasoknak, tehetségeseknek és a hatalom előtt kellő mértékben megalázkodóknak évszázadokon, évezredeken át a Mennyei Birodalomban. Cai Qi a párt-, a vele szorosan összefonódott államigazgatási apparátus sok posztját betöltötte – és szorgalmasan gyarapította befolyását.

Misuk sorozata

Az 1911-es polgári forradalom vezetőjének, Szun Jat-szennek, majd később Csang Kai-seknek, a republikánus Kína vezetőjének és Mao Cetungnak is volt misuja. Mi több, kettő is. Misu 1. akivel megosztja a bizalmas politikai információkat és misu 2. aki a személye körüli teendőkkel van megbízva, aki ismeri a családját, az élethelyzetéből adódó belső dolgait. A misu éppannyira sajátosan kínai jelenség, akárcsak a szintén örök életű kuan szi (guan xi), a finomhangolt társadalmi kapcsolatrendszer. Lényege: a kölcsönös szívesség. Lényege:

kérek tőled valamit, de adott esetben te is jöhetsz hozzám hasonló kéréssel.

Ő lenne az utód?

Egyes spekulációk szerint Hszi így neveli ki utódát, ha a ma 70 éves kínai vezető visszavonul. Bár kétséges, hogy a 68 éves de kevesebbnek látszó sportos, vékony Cai Qi koránál fogva alkalmas lenne-e erre a pozícióra, hiszen mindössze két évvel fiatalabb főnökénél. Ám idő előtti lenne jósolgatni, mert az újabbkori kínai történelem bővelkedik változatos példákban. A modern Kínát megalapozó, ellentmondásos személyiség,

Mao Cetung élete végéig megőrizte államelnöki-pártvezetői pozícióját. Utódja, Teng Hsziaoping inkább a hatalomgyakorlás visszavonultabb, rejtettebb módjait gyakorolta.

Hszi Csinpinget emlegetik úgy, mint azt a kínai vezetőt, akiben megvannak a szükséges tulajdonságok, hogy a legnagyobbak, Mao Cetung, Teng Hsziaoping mellé emelkedjen. Ha ez valóra válik, Cai Qi-nek sincs mitől tartania. Pártfogója, (elődje?), Dada Hszi védelmezi. Ameddig lojális marad.