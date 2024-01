A kormányszóvivő megadta a hangot – idén dönteni kell Európa jövőjéről

Nehezített pályán, de a kormány az új évre is tartja a céljait: megvédik Magyarország békéjét és biztonságát, valamint a magyar gazdaságot és a magyar emberek munkahelyét is a háború és a migráció következményeitől – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő videóüzenetében. Idén szerinte fontos döntések várnak ránk, dönteni fogunk a magyar falvak, városok és Európa sorsáról is.

2024.01.01. 12:42 | Szerző: VG - MTI