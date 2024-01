Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság (EB) elnökéhez, valamint az Európai Parlament képviselőihez fordulnak a lengyel ügyészség (Prokuratura Krajowa) vezetői a kormányváltás óta történt lengyelországi jogsértések miatt – olvasható a varsói intézmény honlapján hétfőn közzétett közleményben. A dokumentumban aláhúzzák: az EB korábban többször is foglalkozott a lengyelországi jogállamiság helyzetével, most viszont hallgatnak, amikor kirívó módon sérül a jogállamiság Lengyelországban. Az Európai Bizottság tétlenségét a Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja is szóvá tette, és írásbeli kérdéssel fordult az EB-hez, amelyben felhívja a figyelmét a Tusk-kormány a jogállamiságot sértő lengyelországi intézkedéseire.

Fotó: KLAUDIA RADECKA/AFP

A lengyel ügyészség Adam Bodnar igazságügyi miniszter, főügyész alá tartozik, de a testület élén a főügyész első helyettese, Dariusz Barski áll. A levelet az követően írták, hogy Bodnar pénteken kísérletet tett Barski leváltására, arra hivatkozva, hogy Zbigniew Ziobro, az előző kormány igazságügyi minisztere 2022-ban szabálytalanul nevezte ki őt a tisztségre. Az ügyészség azonban még pénteken érvénytelennek minősítette Bodnar intézkedését.

A hétfői ügyészségi közleményben aláhúzzák:

Bodnar lépése az (EU) érdekeit sértheti, mivel a testület az EU-t érintő bűncselekmények vizsgálatával is foglalkozik.

Az ügyészség képviselői ezért azt kérik az uniós szervektől, hogy „tegyék meg a szükséges lépéseket a törvényi előírások lengyelországi megsértésének megakadályozása érdekében”. A levél írói kihangsúlyozták, hogy a Barski leváltására tett kísérlet törvénysértő, mert az államfő jóváhagyása nélkül történt. A lépés destabilizálja az ügyészségi munkát, jelentősen csökkentheti az EU területén tartózkodó lengyel állampolgárok, valamint a Lengyelországba érkező uniós állampolgárok jogi védelmét, valamint a lengyelországi belbiztonság szintjét – olvasható a közleményben.

A dokumentum szerint az ügyészséggel szembeni merénylet sérti a demokratikus jogállam alapjait és az ügyészek függetlenségét is, és a feszült nemzetközi helyzet időszakában megbénítja az intézmény működését.

A Barskit érintő lépést péntek este Robert Hernard, a főügyész egyik helyettese bírálta a Bodnarral személyesen folytatott beszélgetésben, amelyről mobiltelefonnal videófelvételt rögzített. A videó később a közösségi médiában megjelent. Bodnar emiatt hétfőn fegyelmi eljárást indított a 2010 óta a posztot betöltő Hernarddal szemben.

Barskival és Hernarddal hétfő reggel Andrzej Duda államfő egyeztetett. Ezt követően az államfői hivatal közölte: az elnök szerint az érvényes előírások alapján továbbra is Barski az ügyészség vezetője.