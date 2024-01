Beragadt a német gazdaság Németország gazdasága továbbra sem jutott túl a holtpontján. A recesszióban lévő német gazdaság bruttó hazai terméke csökkent 2023 utolsó negyedévében, ami várhatón a jövőben is így marad. Ezt mutatja az Ifo gazdaságkutató intézet friss kutatása is, ami azt jelzi, hogy a német gazdaság várhatóan 0,2 százalékkal zsugorodik 2024 első negyedévében. Azaz Németország továbbra is recesszióban marad. A vállalatok a gazdaság szinte minden ágazatában a kereslet csökkenésére panaszkodnak.