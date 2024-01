Egy kulcsfontosságú biztonsági mentességre vonatkozó kérelmet vont vissza Boeing, ami lehetővé tette volna a hatóságoknak, hogy felgyorsítsák a gyártó 737 MAX 7-es repülőgépének tanúsítását. A kérelmet a Boeing az amerikai törvényhozás nyomására vonta vissza, miután több gépük is balesetet szenvedett a levegőben.

Fotó: Shutterstock

Január 5-én egy Boeing–737 MAX 9-es repülőgép törzséből szakadt ki egy hűtőszekrény nagyságú elem, miközben a gép felszállt. A repülő 5000 méteres magasságban volt, amikor a baleset történt, a pilótáknak még sikerült visszafordulniuk és kényszerleszállást végrehajtaniuk. A balesetben senki nem sérült meg.

A baleset úgy következhetett be, hogy a kiszakadt elemet tartó csavarok nem voltak rendesen meghúzva. Az eset után a Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) leállította a repülőgéptípus gyártását az ellenőrzések és a karbantartási munkák miatt.

A friss hírek a Boeing egy másik, a 737 MAX 7-es típusáról szólnak, ami tanúsításra várt a hatóságoktól. A Reuters azt írta, hogy a kérelem visszavonása miatt a gyártónak gyorsan kell módosításokat végrehajtani a repülőkön, viszont így kétséges, hogy mikor kaphatnak a gépek engedélyezést.

A szóban forgó engedéllyel a Boeing MAX 7-es gépei még az előtt szolgálatba állhattak volna, hogy a gyártó végrehajtotta volna a rajtuk az előírt tervezési változtatásokat.

A változtatások a repülőgép hajtóműveit érintették volna, hogy megakadályozzák ezzel a túlmelegedést, vagy a hajóművekben lévő üzemanyagcsövek meghibásodását.

A Boeing vezérigazgatója, David Calhoun elmondta, hogy azt követően döntött a kérelem visszavonásáról, hogy volt egy találkozója az amerikai törvényhozással. Az amerikai politikusok nem akarják, hogy a Boeing gépei felszálljanak, ameddig nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy biztonságosak.

Korábban a Boeing MAX repülőgépcsaládját két halálos baleset is érte, a gépeket egy időre le is állították. A gyártó ekkor még abban bízott, hogy a MAX 7 és a MAX 10 típusok 2022 végére ismét felszállhatnak, de a biztonsági aggályok miatt az FAA többször is elutasította az engedély jóváhagyását.