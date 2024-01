Kiderült, mennyibe kerül az olcsóbb Budapest-bérlet Lázár János bejelentette, hogy március 1-jétől is megmarad a Budapest-bérlet, továbbra is érvényes lesz a főváros egész területe mellett a HÉV-eken, a Volánbuszokon és a MÁV kijelölt vonatain. A Pest vármegyére váltott havi bérletet, illetve a havi országbérletet 2024. március 1-jétől a BKK járatain is elfogadják. Karácsony Gergely másnap közölte, hogy tíz év után, március 1-jétől csökken a Budapest-bérlet ára.