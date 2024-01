Bejelentette Vivek Ramaswamy republikánus elnökjelölt-aspiráns, hogy felfüggeszti a kampányát és beáll Donald Trump mögé, miután a negyedik helyen végzett az iowai előválasztáson. Ramaswamy azt mondta, korábban felhívta a volt elnököt, hogy gratuláljon az iowai győzelméhez. Ron DeSantis floridai kormányzó lett a második, Nikki Haley volt ENSZ-nagykövet pedig a harmadik helyen végzett – számolt be az AP.

Fotó: AFP

Ramaswamy azt mondta a Des Moines-i szállodában összegyűlt támogatóknak, hogy Trump „teljes támogatást fog kapni az elnöki poszthoz”. Hozzátette:

És úgy gondolom, hogy helyesen fogunk cselekedni ennek az országnak az érdekében. Ezért arra kérlek benneteket, hogy kövessetek engem az America First mozgalmunk magasabb szintre emelésében.

Trump néhány perccel korábbi győzelmi beszédében azt mondta, Ramaswamy „pokoli kemény munkát végzett” a kampányban. Ramaswamy azt mondta,

valószínűleg Trumppal együtt fog megjelenni New Hampshire-ben kedd este, és azt javasolta, hogy DeSantis és Haley kövessék a példáját és lépjenek vissza a volt elnök javára.

A kampány során Ramaswamy a legtöbb ellenfelét keményen támadta, de Trumpot a kampány alatt „a 21. század legjobb elnökének” nevezte.

Az indiai bevándorlók fia, Ramaswamy a legmagasabb szinten lépett be a politikába, miután több száz millió dollárt keresett fedezeti alapoktól különböző gyógyszerkutatási projekteire. Később a Harvard Egyetemen, majd a Yale Law Schoolon folytatta a karrierjének az építését.

A 38 éves Ramaswamy támogatta az országban illegálisan tartózkodó bevándorlók amerikai születésű gyermekeinek kitoloncolását. Megkérdőjelezte a kormány beszámolóját a 2001. szeptember 11-i támadásokról, és a szövetségi munkaerő 75 százalékának a leépítését szorgalmazta kérte. A választói korhatár emelését is sürgette az Egyesült Államokban. A vállalati Amerikát a sokszínűségre, a méltányosságra és a befogadásra helyezett hangsúlyért kalapálta. Az AP hírügynökség megjegyzi, hogy a fiatal jelölt mindig joviálisan viszonyult Trumphoz, és például megígérte azt is, hogy megkegyelmez a volt elnöknek minden szövetségi bűncselekményért, beleértve azokat is, amelyek a 2021. január 6-i felkeléshez kapcsolódnak az Egyesült Államok Capitoliumában.