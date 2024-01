Az orosz-ukrán háború 677. napja – Ukrajna szerint Moszkva tudatosan támadja a polgári infrastruktúrát

Ukrajnát ismét orosz légicsapások érte támadások – állítják tisztségviselők, miután az elmúlt napokban mindkét fél jelentős légitámadásokat hajtott végre.

A legtöbb támadás a keleti Harkovra összpontosult, de másutt is jelentettek robbanásokat.

Fotó: Anadolu / AFP

Moszkva közölte, hogy

megtorolják az orosz határ menti belgorodi város szombati ukrán csapásait, amelyekben legalább 24 ember halt meg.

Az ukrán támadás azután történt, hogy Oroszország pénteken légicsapásokat hajtott végre Ukrajna szerte. Kijev szerint ezekben az orosz támadásokban legalább 45 ember meghalt, a háború eddigi legnagyobb rakétabombázása volt – írja a BBC.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a Harkov elleni támadás, beleértve egy szállodát is, közvetlen válasz volt a szombati belgorodi csapásokra, és nagy pontosságú rakétákat használtak katonai célpontok eltalálására a városban. Ukrajna szerint azonban

egyetlen katonai létesítményt sem találtak el. A védelmi minisztérium szóvivője azt mondta a helyi médiának, hogy Oroszország szándékosan támadta meg a polgári infrastruktúrát,

hogy a lehető legtöbb kárt okozza.

Az ukrán belügyminisztérium szerint nemrég 12 lakótömbben, 13 lakásban, kórházban, szállodaépületben, óvodában, kereskedelmi helyiségekben, gázvezetékben és autókban is károk keletkeztek. Moszkva az elmúlt hónapokban többször is azzal vádolta Ukrajnát, hogy több dróntámadás mögött is mögött is Kijev áll. Ukrajna ritkán ismeri be az ilyen támadásokat, bár korábban is hajtott végre ehhez hasonló csapásokat.