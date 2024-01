Az orosz-ukrán háború 685. napja – Oroszország újra Szumi megyét bombázza

Az orosz erők hétfőről keddre virradóan nyolc közösséget bombáztak Szumi megye határának közelében – jelentette a regionális katonai közigazgatás. Az ukrán közlés szerint több tucat robbanást jelentettek.

Fotó: Anadolu via AFP

Az orosz csapatok mintegy 18 alkalommal indítottak támadást a nyolc határmenti közösség ellen – írja a The Kyiv Independent. A beszámolók szerint

összesen 61 robbanást rögzítettek, a támadásokat pedig különféle fegyverekkel, köztük aknákkal, aknavetőkkel, ágyútüzérséggel és drónokkal hajtották végre.

Krasnopillya közösség élte át a legintenzívebb támadásokat, összesen 24 robbanást regisztráltak az elmúlt 24 órában. Krasnopillya falu az orosz-ukrán határtól mintegy 10 kilométerre nyugatra található. Áldozatokról vagy polgári infrastruktúrában történt károkról nem érkezett jelentés. A határ menti közösségeket naponta támadják a közeli orosz csapatok, amelyek 2022 áprilisa óta folyamatosan támadásokat intéztek Szumi megye ellen.

Az orosz erők hétfőn is több csapást mértek Ukrajnára, így többek között Harkivban, Hmelnyickijben, Dnyipropetrovszkban, Zaporizzsjában és Odesszában, valamint térségükben intenzív orosz támadásokról számoltak be. Az egész országra kiterjedő légiriadót rendeltek el. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szülővárosát, Krivij Rihet is robbanások rázták meg.