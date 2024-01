Az orosz-ukrán háború 693. napja – Odesszát, Harkivot és Herszont bombázták az oroszok

Legalább 17 ember megsebesült a kelet-ukrajnai Harkiv egy lakónegyedét ért orosz rakétatámadásban kedden este – számolt be Oleh Szinehubov, Harkiv megye katonai kormányzója a Telegram üzenetküldő szolgáltatáson. Hozzátette, hogy két nő súlyosan megsebesült, rajtuk kívül további 12 embert kellett kórházba szállítani.

Az orosz–ukrán háború kitörése óta rendszeresen érik támadások Odesszát.

Fotó: AFP

A jelentés szerint két átalakított S-300-as légvédelmi rakéta csapódott be a metropolisz központjában. Ilyen átalakított fegyvereket az orosz erők már korábban is bevetettek. Ihor Terehov, Harkiv polgármestere hangsúlyozta, hogy a rakéták olyan helyre csapódtak be, ahol katonai létesítmények nem voltak, viszont számos lakóépület állt. Az ukrán mentőszolgálat a Telegram üzenetküldő szolgáltatáson arról számolt be, hogy az egyik rakéta egy olyan háromemeletes épületet talált el, amely korábban egy egészségügyi központnak adott otthont. Két házban tűz is keletkezett.

Terehov közlése szerint legkevesebb tíz ház szenvedett károkat. Mint írta: a mentőcsapatok a helyszínen dolgoznak. Harkiv ellen az orosz erők gyakran indítanak rakétatámadásokat, amelyek számos polgári áldozattal járnak, ugyanakkor az orosz védelmi minisztérium minden alkalommal hangsúlyozza, hogy csak katonai célpontokra lőnek.

Nem Harkiv volt az egyetlen, amelyet súlyos orosz támadás ért az elmúlt 24 órában – írta a The Kyiv Independent. A regionális hatóságok beszámolói szerint összesen legkevesebb 23 ember sérült meg Odessza, Harkiv és Herszon területén. Odesszában helyi idő szerint hajnali 2 óra 15 perc körül volt nagyobb dróntámadás, amelyben lakóházak rongálódtak meg, és három ember megsérült. Oleh Kiper, az Odesszai terület kormányzója elmondta, hogy egy 62 éves férfi, egy 69 éves és egy 29 éves nő kapott orvosi ellátást, és 130 személyt evakuálni kellett egy megrongálódott épületből. Az Unian ukrán hírügynökség értesülése szerint a támadást iráni gyártmányú Shahed drónokkal hajtották végre.