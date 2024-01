Az orosz-ukrán háború 695. napja – Szumi megyét továbbra is kemény tűz alatt tartják az oroszok

Az orosz erők csütörtökről péntekre virradó éjszaka két határmenti ukrán közösség ellen is több támadás indítottak – jelentette Szumi megyeikatonai igazgatása. Az orosz katonaság Bilopillia és Velyka Pysarivka közösségekre lőtt.

Fotó: AFP

Oroszország egész nap gránátvetőkkel lőtte a két határ menti ukrán közösségek, és drónnal aknákat is dobott Bilopillia városára – számol be róla a The Kyiv Independent.

Hét robbanás is történt Velyka Pysarivka városában, amely közvetlenül az orosz–ukrán határon található.

Áldozatokról vagy polgári infrastruktúrában történt károkról nem érkezett jelentés. Az orosz támadások mindennaposak az Ukrajna és Oroszország északkeleti határa közelében élő közösségekben. A régió sérülékeny határ menti településein élőket naponta többször érik támadások. Csütörtökön is mintegy 33 Sahíd-136/131 típusú drónról számolt be a légvédelem, amelyek közül négyet Szumi megye felett lőttek le.

Szumi megye mellett Harkiv tartomány van még legjobban kitéve a mindennapos orosz támadásoknak: a napokban két csapást is mértek a megyében lévő Csuhujev városára, melyben egy fűtő- és erőműben dolgozó nő életét vesztette, egy másik személy pedig megsérült. Egy Harkiv lakónegyedére mért orosz rakétacsapásban pedig 17 ember sebesült meg.