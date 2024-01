Ahogy az Egyesült Királyság parlamentje visszatér az év első ülésére januárban, a képviselők és a parlamenti alkalmazottak is arról számolnak be, hogy a Westminster-palotában elfogadhatatlanok a munkakörülmények, és inkább otthonról dolgoznának – írta a Politico.

A Westminster-palota, a brit parlament otthona egyre jobban hasonlít egy romos kísértetkastélyra.

Fotó: Shutterstock

Súlyos problémák vannak a Westminster-palotával, a brit parlament otthonával, mely bár a világ egyik legikonikusabb épülete, belülről már kevésbé vonzó, főleg a több ezer képviselő, asszisztens és személyzet számára, akiknek egész napjukat ott kell tölteniük.

A westminsteri ingatlanokkal számos probléma van. Túl sok ember dolgozik benne, még a karbantartásra nincsen elég pénz, és látszólag senkit sem érdekel, hogy bármikor a fejünkre szakadhat a tető

– mondta Jenny Symmons, a parlamenti személyzetet képviselő GMB szakszervezet elnöke. A palota nagy része a 19. századból származik, és a II. világháború óta nem újították fel rendesen. A tűz és a leomló falazat jelentette kockázatok egyre nőnek, de a következő brit parlamenti választások előtt valószínűleg semmi sem fog változni a helyzeten.

Emiatt a politikusok és a közalkalmazottak is egyre inkább otthonról, vagy távolabbi irodákban dolgoznak. Az épületben hideg van, a falak belül penészesek, kívül romosak, a világítás és a fűtés is egyre gyakrabban áll le, miközben a parlamentbe évtizedekkel ezelőtt beköltözött patkány- és egérkolóniákat szinte lehetetlen kiirtani. De még a modernebb részeken is problémák vannak: a kétezres évekbeli Portculis House üvegteteje nemrég beszakadt, gyakoriak a vízvezeték-szerelési problémák, az egyik fürdőszobában pedig legionella baktériumot találtak.

A Képviselőházban lassan két éve nem működik a fűtés.

Fotó: AARON CHOWN / AFP

A dolgozók szerint, ha Westminster nem lenne műemlék, és nem töltene be ilyen fontos szerepet a brit demokráciában, a jelenlegi egészségügyi és biztonsági előírások mellett tilos lenne bárkinek is betennie ide a lábát védőfelszerelés nélkül.

A nyilvánvaló problémák mellett azonban sokan kiállnak a parlament mellett. Jacob Rees-Mogg, az alsóház volt konzervatív vezetője elismerte, hogy „általános karbantartási problémák” vannak az épülettel, és a közeljövőben egy nagyszabású felújításra lesz szükség.

Ezek azonban hozzátartoznak a történelmi épületekhez, és a parlamenti politikusok nem kampányolnak a tanárok és az orvosok mellett, akiknek hasonló helyeken dolgoznak

– mondta a képviselő. Szerinte gyalázatos dolog, hogy társainak a szeme se rebben, hogy az ehhez hasonló problémák gyakoriak a szigetországban, de amint a saját házuk táján van gond, azonnal pénzt és változást követelnek.