Elhalasztotta az idei év végére várt Artemis II misszióját a NASA, mely több mint 50 év után először küldene amerikaiakat a Hold közelébe – jelentette be kedden az űrkutatási hivatal.

Fotó: Shutterstock

A misszió – mely Holdra szállást nem, csak az égitest megkerülését tartalmazza – új dátuma 2025 szeptemberre tolódik. Ez azt is jelenti, hogy tolódik a következő, Artemis III misszió is, melyre így leghamarabb 2026 szeptemberében kerülhet sor – írja a The New York Times. Abban a küldetésben már két asztronauta le is szállna a Hold felszínére.

Az Artemis II-ben három amerikai – Reid Wiseman, Victor Glover és Christina Koch – és egy kanadai – Jeremy Hansen – űrhajós vesz majd részt.