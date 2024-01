A sajtót napok óta lázban tartja a nemrég kikerült, Jeffrey Epsteinről szóló, több száz oldalas dokumentumokról beszámoló hírek. Ez az első alkalom, amikor hivatalos iratok alapján hoztak nyilvánosságra olyan neveket, amelyeket kapcsolatba lehet hozni Epsteinnel. Az iratok részei annak a polgári peres eljárásnak, amely szerint az üzletember egykori szeretője, Ghislaine Maxwell elősegítette Virginia Giuffre szexuális kizsákmányolását.

A Jeffrey Epsteinnel kapcsolatban nyilvánosságra kerülő dokumentumok politikusokra, hírességekre vethetnek rossz fényt, a nevek között szerepel Bill Clinton is. A dokumentum szerint Giuffre attól tartott, hogy a volt elnök le akarja járatni vagy elhallgattatni őt, mert beszélni akart Jeffrey Epsteinről és a szexuális kereskedelemről a sajtónak. A New York Post cikke szerint Stephen Hawking neve is előkerült egy levélben, amelyben Epstein arra kérte egykori szeretőjét és kerítőjét, hogy

bizonyítsa be, hogy Stephen Hawking professzor nem vett részt orgián kiskorúakkal.

Fotó: AFP

„Jutalmat adhatsz Virginia bármely barátjának, ismerősének, családtagjának, aki jelentkezik és segít bebizonyítani, hogy az állításai hamisak.”

A legfontosabbak a Clinton-vacsora és az új verzió a Virgin-szigeteken, hogy Stephen Hawking részt vett egy kiskorúorgián

– írta Epstein egy e-mailben Ghislaine Maxwellnek.

A neveket a Virginia Giuffre és Ghislaine Maxwell közötti egyezség részeként lehetett megismerni. A közel ezeroldalnyi dokumentumsorozatból azonban nem derül ki egyértelműen, hogy egy bizonyos személy miért került kapcsolatba Giuffre perével.

Hawking professzor 2018-ban halt meg, miután több mint 50 évig élt az ALS degeneratív betegséggel. A tudós kapcsolatban állt Epsteinnel, Hawking 2006 márciusában részt vett egy világhírű tudósok számára rendezett konferencián, amelyet Epstein finanszírozott és szervezett – öt hónappal azelőtt, hogy a pénzembert megvádolták volna prostitúció elősegítésével. Epstein többször is megjárta a börtönt fiatalkorú lányok ellen elkövetett szexuális visszaélések miatt. 2019 nyarán ismét őrizetbe vették hasonló vádakkal, de nem sokkal később felakasztva találták a börtöncellájában. Ghislaine Maxwellt – Epstein barátnőjét – letartóztatta a rendőrség, majd a bűnösségét 2021 decemberében állapította meg az illetékes manhattani szövetségi büntetőtörvényszék öt vádpontban. A nő 1994 és 2004 között Epsteinnel együtt kiskorú lányokat toborzott és molesztált az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A jellemzően szegény sorsú, kiskorú lányokat pénzzel és állásígéretekkel hitegetve csábították magukhoz.