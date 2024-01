Erdogan szerint a nyugat vértengerré változtatna a Vörös-tengert

Aránytalannak nevezte a török elnök pénteken a brit légierő (RAF) és az amerikai erők közös, a jemeni húszik állásai ellen végrehajtott műveletét, és azt vetette London és Washington szemére, hogy

vértengerré változtatnák a Vörös-tengert.

Fotó: Adem Altan / AFP

Recep Tayyip Erdogan a pénteki, hagyományosan közösségben végzett iszlám ima után adott interjút újságíróknak, melyben azt is elmondta, Ankara úgy értesült, hogy a húszik nagyon sikeresen védekeztek" a támadás ellen.

Az Egyesült Államok és Izrael ugyanazt az aránytalan erőt alkalmazza a palesztinok ellen, a britek pedig most követik Amerikát

– jelentette ki.

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság az éjszaka intézett támadást a jemeni húszi lázadók állásaira, a műveletben harci repülőgépek, hajók és tengeralattjárók is részt vettek. Rishi Sunak brit miniszterelnök az akciót a húszik a Vörös-tengeren áthaladó hajók ellen elkövetett támadásaival indokolta, s önvédelmi lépésnek nevezte.

Az Irán által támogatott húszik máris bejelentették: nem hagynak fel a támadásokkal, melyeket Izrael Gázai övezet ellen vívott háborújával és a palesztinok iránti szolidaritással indokoltak, valamint hozzátették, hogy meg fogják torolni a brit-amerikai akciót.

Izraelre kitérve, melyet a Dél-afrikai Köztársaság citált a hágai Nemzetközi Bíróság (ICJ) elé népirtás vádjával, az államfő azt közölte, Törökország a testületnek olyan dokumentumokat fog átadni, melyek szerinte bizonyítják az izraeli hatsóágok palesztin civilek ellen elkövetett atrocitásait. „Meggyőződésem, hogy Izraelt el fogják ítélni. Hiszünk abban, hogy az ICJ igazságot szolgáltat” – mondta.

A harcok kirobbanása óta Erdogan arról is beszélt már, hogy a Hamászt nem tartja terrorszervezetnek, de volt, hogy a nyugati hatalmakat vádolta kettős mércével, mondván, azok a meggyilkolt ukrán gyerekeket megsiratják, míg a palesztin áldozatokat figyelmen kívül hagyják. Erdogan álláspontja szembemegy a NATO túlnyomó többségével, hiszen a Hamászt az Egyesült Államok és az is terrorszervezetként tartja nyilván, ahogy Izrael is,

Sőt, a török elnök azt is mondta, hogy Izrael egy terrorállam.