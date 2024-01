A MÁV-VOLÁN-csoport munkavállalói számára kedden a Csoportszintű Érdekegyeztetői Tanács ülésén Lázár János miniszter egy 3 éves bérfejlesztési ajánlatot tett az asztalra, melynek végére a cégcsoport munkavállalóinak alapbére átlagosan legalább 25 százalékkal emelkedne – idézi fel az előző nap történteket az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szerdai közleménye.

Mint írják a tulajdonosi jogokat gyakorló tárca nevében tett ajánlat az első évben 2024-ben egységesen havi 70 ezer forinttal növelné a vállalatcsoport minden munkavállalójának alapbérét, ami átlagosan 16,8 százalékos fizetésemelésnek felel meg.

A közlemény hangsúlyozza, hogy ez különösen kedvező lenne az alacsonyabb keresetű munkavállalóknak, akiknek a megtartása és megbecsülése kiemelt jelentőségű a közszolgáltató vállalatok jövője szempontjából. Számukra ugyanis a 70 ezer forintos emelés arányaiban még nagyobb bérfejlesztést eredményez.

Érdemes azt is megjegyezni a miniszteri javaslat kapcsán, hogy az az alapbérre vonatkozik, amivel arányosan a különböző pótléko is juttatások mértéke is nő. A közlemény kitér arra is, hogy

a Volánbusz-autóbuszvezetők alapbérét – szemben a szakszervezet számításaival – 20,5 százalékkal növelné Lázár János javaslata.

Miután időközben az ajánlatot a szakszervezetek visszadobták, nem meglepő, hogy a közlemény azzal zárul, hogy a felek tovább folytatják a bértárgyalásokat.