Komló térségében a hajnali órákban az ónos esőtől jeges útpályán megcsúszott és az árokba borult a Volánbusz egyik menetrend szerinti járata – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán. Nem ez volt kedden az egyetlen halálos baleset vagy tömegszerencsétlenség.

Ismertette, hogy a szörnyű balesetben egy fiatal utas életét veszítette, ketten pedig megsérültek. A tárcavezető elmondta, hogy az utas kiesett az ablakon,

az oldalára dőlő jármű pedig maga alá temette, az életét sajnos már nem lehetett megmenteni.

Bejelentette, hogy a baleset körülményeit vizsgálják, de a tragédiát ez már nem tudja meg nem történtté tenni. Lázár János kifejezte őszinte együttérzését az áldozat szeretteinek, valamint gyors és teljes felépülést kívánt a baleset minden sérültjének.

A busz a jeges úton csúszott meg.

Fotó: Laufer László / Dunántúli Napló

A hírről a Bama is beszámolt, mint írták, a meteorológiai szolgáltatók már január 22-én jelezték, hogy ónos esőre lehet számítani másnap a hajnali órákban, ami ugyan nem fogja meghaladni a 2 millimétert, de így is érdemes még inkább körültekintően közlekedni, főleg, hogy a reggeli minimumok mínusz 2 fokig süllyedhetnek, így minden csepp ónos eső azonnal lefagy. Emlékeztettek, hogy Baranyában nem ez volt az egyetlen halálos buszbaleset, amely a csúszós út miatt következett be.