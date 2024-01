A december 9-én véget ért héten a koronavírus okozta halálesetek száma 1614 volt az amerikai Betegség-ellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) adatai szerint. Az elmúlt egy hónapban hetente 1488-an haltak meg a Covid miatt. Összehasonlításképpen: a december 9-én véget ért héten az influenza következtében 163-an hunytak el. Bár a halálesetek száma magas, öszevetésként a 2021. január 9-én végződő héten 25 974 ember halt meg a koronavírus miatt.

Fotó: AFP

A szakértők azzal magyarázzák a jelenséget, hogy nem jutnak elegen a megfelelő kezelésekhez, vagy nem oltatják be magukat, valamint a csökken az immunitás is. A kezelések a világjárvány kezdete óta sokat fejlődtek, mivel különböző vírusellenes tabletták, például a Pfizer által gyártott Paxlovid is rendelkezésre áll. Viszont egyes államokban az esetek kevesebb mint 25 százalékában írják fel a betegeknek.

Pedig a Pfizer tablettája közel 90 százalékkal csökkentette a kórházi kezelés és a halálozás kockázatát a nem oltott betegek esetében, akik a tüneteket követő három napon belül kezdték meg a kezelést. Újabb, a vírus omikron-törzseit és oltott betegeket is bevonó vizsgálatok hasonló eredményeket mutattak, amelyek szerint a kezelés felére csökkentette a kórházi kezelés és a halálozás kockázatát.

Az orvosok azért is vonakodhatnak a Paxlovid felírásától, mert aggódnak amiatt, hogy a gyógyszer kölcsönhatásba lép más vényköteles gyógyszerekkel, továbbá az embereknél előfordulhat a Covid-tünetek kiújulása. Ezzel kapcsolatban Megan Ranney, a Yale School of Public Health dékánja az ABC Newsnak kijelentette, hogy a visszaesésre vonatkozó adatokat még vizsgálják,

de a Paxlovid egyértelműen csökkenti a kórházi kezelés és a halálozás kockázatát, ezért érdemes felírni a betegeknek.

A szakértők szerint a lakosság körében megjelent a vakcinafáradtság, az emberek nem érzik úgy, hogy szükségük lenne rá, miután megkapták az eredeti oltást, majd az azt követő emlékeztetőket. Viszont minél hosszabb idő telt el az utolsó oltás vagy a legutóbbi fertőzés óta, annál valószínűbb a súlyosabb lefolyás. Januárban a 18 éves és idősebb felnőtteknek a 19,4 százaléka, a gyerekeknek pedig a 8 százaléka kapta meg a legújabb vakcinát.

Emellett a 65 éves és idősebb felnőtteknek – akiknél nagyobb a súlyos megbetegedés kockázata – 38 százaléka kapott védőoltást. A növekedés harmadik oka a puszta tény, hogy a több megbetegedés több kórházi kezelést és halálesetet jelent. A szakértők szerint a lakosságnak szóló üzenetek ugyanazok, mint a világjárvány korábbi szakaszaiban, és azt tanácsolják, hogy az amerikaiak maradjanak körültekintők.