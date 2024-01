Becslések szerint háromszázezer német vonult hétvégén az utcákra országszerte, miután nyilvánosságra került, hogy a szélsőjobboldali erők az Alternatíva Németországért (AfD) párt részvételével több millió migráns és kisebbséghez tartozó deportálásáról szőtt titkos terveket. A Correctiv című hírportál jelentéséből kiderült, hogy a novemberben Potsdamban tartott találkozón még legnagyobb ellenzéki párt, a konzervatív Kereszténydemokrata Unióhoz (CDU) tartozó politikusok is megjelentek.

A németek nem kérnek a szélsőségesekből.

Fotó: Sean Gallup

A fagyos idő ellenére több mint száz városban volt tüntetés, köztük Hamburgban, Frankfurtban, Hannoverben, Kasselben, Dortmundban, Wuppertalban, Karlsruhéban, Nürnbergben és más városokban is. A Deutsche Welle tudósítása szerint néhányan „A fasizmus nem alternatíva”, „Sokszínűek vagyunk”, „Az AfD-re szavazni olyan, mint 1933” feliratú táblákkal vonultak fel; utóbbi Adolf Hitler választási győzelmére utal.

Rendőrségi jelentések szerint még az északi-tengeri Sylt-szigeten is mintegy 600 ember vonult utcára. Frankfurtban 35 ezren gyűltek össze, pénteken Hamburgban előbb le kellett fújni a tiltakozó nagygyűlést, mert a vártnál sokkal többen, a rendőrség szerint ötven, a szervezők szerint 80 ezer ember jelent meg.

A tiltakozásoknak pedig még nincsen vége, mert vasárnapra újabbakat szerveztek többek között Berlinben, Drezdában, Lipcsében és Bonnban.

A titkos találkozón a kiszivárgott hírek szerint egyebek között az úgynevezett visszavándorlással, vagyis a bevándorlók és a kisebbségek, köztük német állampolgársággal is rendelkezők kiutasításával foglalkoztak. A jelentés Németország-szerte felháborodást keltett.

Fotó: AFP

Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter a Funke Mediengruppenak nyilatkozva szombaton azt mondta, a potsdami találkozó a náci wannseei konferencia emlékét idézheti fel; ott a „zsidókérdés végső megoldásáról” tanácskoztak. Hangsúlyozta azonban, hogy nem akar egyenlőségjelet tenni a két rendezvény közé.

Az AfD megerősítette a találkozó tényét és a párt részvételét.

Az is tény, hogy a visszavándorlás szerepel a párt programjában, de ez az AfD szerint nem terjed ki német állampolgárokra.

Kérdés, hogy mindez milyen hatással lesz az AfD népszerűségére, amely egyre nő az utóbbi években, és amelynek a betiltásával egy friss felmérés szerint a közvélemény is egyetértene. A hagyományosan az egykori NDK területén erős AfD már az ország nyugati részén is megerősödött, ősszel Bajorországban és Hessenben is az eddigi legjobb eredményét érte e.