Minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát az előírt határidőre – közölte az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke. Ennek háttere, hogy az országgyűlésről szóló törvény vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályainak megfelelően az érintettek minden évben január 31-ig vagyonnyilatkozatot tesznek, amelyhez csatolják a velük közös háztartásban élő házas- vagy élettársuk és gyermekeik vagyonnyilatkozatát is.

Vagyonnyilatkozat: nyilvánosságra hozták Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc bevallását (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Hargitai János bejelentése azt jelenti, hogy a határidő szerdai lejártáig eleget tettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók is. Az ő saját vagyonnyilatkozataik február 1-jétől a nevük alatt nyilvánosan megtekinthetők az országgyűlés honlapján.

Január 31-ig szintén eleget tett vagyonnyilatkozati kötelezettségének

az Állami Számvevőszék elnöke, alelnökei,

a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettesei és a Versenytanács tagjai,

a Költségvetési Tanács elnöke,

a Közbeszerzési Hatóság keretében működő tanács elnöke és tagjai,

a legfőbb ügyész és helyettesei,

a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanács tagjai, a felügyelőbizottság tagjai,

valamint a Médiatanács elnöke és tagjai.

A tisztségviselő saját vagyonnyilatkozata szintén nyilvános és február 1-jétől ugyancsak megtekinthető az országgyűlés honlapján.

Mi áll Orbán Viktor legfrissebb vagyonnyilatkozatában?

A miniszterelnök első körben egy fővárosi XII. kerületi lakóházat tüntetett fel, amelyet fele részben tulajdonol. Ebben semmi új nincs, az adásvétel még 2022-ben történt. Ugyancsak ismert volt eddig is a felcsúti ingatan, amelyet 2013-ban vásárolt Orbán Viktor. Ennek teljes egészében ő a tulajdonosa.

Hitelintézeti számlakövetelés címén, a feleségével, Lévai Anikóval közös számlán mintegy 10 millió forintot szerepeltetett. Ez egy éve még 14 millió forint volt. Orbán Viktor egyben a Fidesz pártelnöke is, de ezért javadalmazásban nem részesül. Kormányfőként is országgyűlési képviselőként kap fizetést.

Továbbá az alkalmankénti tevékenységeknél "könyvkiadás honoráriumot" vallott be. Ennek pontos összeg nme ismert, de a díjazás teljes összege egy naptári évben meghaladta a kétmillió forintot.

Mi áll Gyurcsány Ferenc legfrissebb vagyonnyilatkozatában?

A legnagyobb ellenzéki párt, a Demokratikus Koalíció elnökének friss vagyonnyilatkozata már mutat izgalmakat. A Gyurcsány Ferenc tulajdonában álló pápai és kötcsei ingatlan nem újdonság. Az viszont annál inkább, hogy az általa birtokolt ingatlanok közé bekerült egy budai társasház is. A szerzés ideje 2021-es, ez alapján pedig már a 2022-es vagyonbevallásában is szerepehetett volna. Vélhetően ez az a lakás, amelyről a Világgazdaság is beszámolt: javában tart ugyanis az építkezés annál a rózsadombi villánál, ahova a hírek szerint Gyurcsány Ferenc és felesége, Dobrev Klára költözik. Az ingatlanról videó is készült.

Gyurcsány Ferenc értékpapírban nem egészen 18,5 millió forintot írt be a vagyonnyilatkozatába.

Ez látványos csökkenés,

hiszen értékpapírban tavaly májusban közel 590 millió forintja volt árfolyamértéken, 2022 végén pedig 461 millió. A más szerződés alapján fennálló pénzköveteléseknél több tételt is megjelenített:

több mint 432 millió forint lakásvásárlási előleget (ez a már említett budai társasházzal lehet összefüggésben),

10 millió forint adott kölcsönt,

továbbá mintegy 199 millió forint adott kölcsönt.

Utóbbi kettő szintén új és Gyurcsány Ferenc magyarázatot is fűzött hozzá. A kisebbik összeget magánszemélynek adta, a nagyobbat pedig "családtagnak a házastárssal fele-fele arányban lakásvásárlásra adott kölcsön".

Bankhitel meghaladja az 57 millió forintot. Jövedelmeként az országgyűlési képviselőség mellett az Altus Portfólió Kft. tulajdonosi tisztségét nevesítette. Hogy pontosan mekkora összeget, azt nem részletezte. Említést érdemel még, hogy a tavaly még fellelhető értékpapír-fedezetű hitelének nyoma veszett, pedig ez egy éve 293 millió fölé ugrott. Dobrev Klárával, a feleségével közösen vette fel.